Одноклассники рассказали о юных годах Агнии Дитковските

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Dni.ru
среда, 15 марта 2017 г. 10:24
Журналисты пообщались с учителем и одноклассниками Агнии Дитковските. Будущая актриса произвела неоднозначное впечатление на окружающих.
Agnija Ditkovskytė
© Asmeninio albumo nuotr.

В 15-летнем возрасте Агния Дитковските переехала из Литвы в Россию. Девушка училась в московской школе № 1247 с литовским уклоном. В 2005 году будущую актрису и ее одноклассников из-за реконструкции школы перевели в другую -№ 1429. "Бывало, она сидела на лавочке на первом этаже школы с сигаретой в одной руке и энергетиком в другой. Буквально в первые дни учебы у нас Агния познакомилась с учеником 11-го класса Пашей Сидоровым, и у ребят завязались отношения. Вместе они "забивали" на уроки – я и другие ученики часто видели Агнию и Пашу прогуливающихся за руку по холлу, в то время как весь ее класс сидел на уроках", – рассказала бывшая ученица школы Елена Наумова. Интересно, что сейчас Павел счастливо женат на дочери актера Сергея Гармаша Дарье. Они вместе уже девять лет, и в декабре супруга подарила ему сына.

Другой одноклассник Дитковските Александр Светлаков поведал репортерам, что Агния и еще несколько девушек и парней держались обособленно. "Ученики разделились на два клана – "местные" и "чужаки". Мы их не любили, да и они не горели желанием с нами общаться. Один мой знакомый пробовал "подкатывать" к Агнии – она что таить, девушка очень красивая. Друг позвал ее на свидание, но она отказалась, хотя на тот момент молодого человека у нее не было. Вот такая высокомерная мадам…" – цитирует Светлакова Starhit.

А вот учительница по русскому языку Татьяна Лашкевич осталась от Агнии Дитковските под приятным впечатлением. "Агния запомнилась мне как очень целеустремленный человек. Русский знала неважно, он значился в ее списке предметов как иностранный. Но буквально за полгода упорных трудов девочка уже вполне прилично говорила на нем. Конечно, у нее не всегда все получалось, ведь мой предмет в освоении очень и очень сложный. Чтобы как можно быстрее овладеть неподдающимся языком, она даже ходила на дополнительные занятия. Иногда Агния нервничала, что не может выучить что-то – падежи, склонения, но быстро брала себя в руки и добивалась поставленной цели. За мой предмет в ее аттестате стоит честно заработанная четверка..." – отметила бывшая учительница актрисы.

По словам женщины, Агнию любили преподаватели – она всегда была приветливой, вежливой, а еще... прекрасной кулинаркой. "В нашей школе регулярно проходит литовская ярмарка ремесел Казюкаса, и Агния всегда принимала в ней участие – пекла дома блины и приносила их, чтобы угостить всех. Выпечка Агнии улетала только так, до сих пор помню ее вкус…" – призналась Лашкевич.

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