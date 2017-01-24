Объявлено название восьмого эпизода "Звездных войн"

NEWSru.com
вторник, 24 января 2017 г. 12:58
Создатели "Звездных войн" объявили официальное название восьмой части космической саги. Как говорится на сайте Starwars.com, эпизод будет называться "Звездные войны: Последний джедай" (Star Wars: The Last Jedi).
Kadras iš filmo "Šelmis-1: Žvaigždžių karų istorija"

Премьера картины запланирована на 15 декабря 2017 года. Действие фильма будет происходить сразу после событий, показанных в предыдущем эпизоде. В ленте снялись Джон Бойега, Дейзи Ридли, Оскар Айзек, Адам Драйвер и Кэрри Фишер, скончавшаяся в декабре прошлого года.

Напомним, седьмой эпизод киносаги "Звездные войны: Пробуждение силы" собрал в мировом прокате 1,73 млрд долларов, заняв третье место в истории кино после "Аватара" (2,79 млрд) и "Титаника (2,19 млрд ).

Режиссером и сценаристом новой серии "Звездных войн" стал Райан Джонсон. В конце декабря восьмой эпизод был назван самой ожидаемой премьерой 2017 года.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Мужа Королевой назвали голодранцем (6)

Мужа Королевой назвали голодранцем
Супруг популярной певицы Наташи Королевой Сергей Тарзан Глушко похвастался в интервью, что ему завидуют бизнесмены. Один из них даже в сердцах обозвал стриптизера голодранцем.

Объявлено название восьмого эпизода "Звездных войн"

Kadras iš filmo Šelmis-1: Žvaigždžių karų istorija
Создатели "Звездных войн" объявили официальное название восьмой части космической саги. Как говорится на сайте Starwars.com, эпизод будет называться "Звездные войны: Последний джедай" (Star Wars: The Last Jedi).

Неизвестная книга Марка Твена будет издана спустя 140 лет (1)

Неизвестная книга Марка Твена будет издана спустя 140 лет
Почти 140 лет назад Сэмюэль Клеменс, известный всему миру как Марк Твен, рассказал своим маленьким дочерям Кларе и Сьюзи историю о бедном мальчике, который съел волшебный цветок и научился разговаривать с животными.

Ксения Собчак шокирует подписчиков советами по грудному вскармливанию

Ксения Собчак шокирует подписчиков советами по грудному вскармливанию
Даже самые завзятые тусовщицы не застрахованы от пролактиновой эйфории. И меньше всего рассказов о радости материнства ожидали от Ксении Собчак. Тем не менее это так - и сейчас в социальных сетях публикации о светских мероприятиях в микроблоге телеведущей перемежаются советами по уходу за младенцами.

Челси Клинтон заступилась за младшего сына Трампа (1)

Chelsea Clinton
Челси Клинтон опубликовала в своем Facebook пост в защиту младшего сына президента США Дональда Трампа Бэррона, который подвергся онлайн-травле за необычное, по мнению ряда интернет-пользователей, поведение на инаугурации отца, сообщает Daily Mail.
Facebook друзья
Rambler's Top100