Обнажившего зад на "Евровидении" пранкера оштрафовали на 327 долларов

УНИАН
среда, 19 июля 2017 г. 12:25
Украинский пранкер и журналист Виталий Седюк, оголивший ягодицы во время выступления Джамалы в финале "Евровидения-2017" в Киеве, приговорен к штрафу в размере 8500 гривен (327 долларов), сообщает УНИАН.
© Stopkadras

Прокурор просил назначить Седюку наказание в виде общественных работ.

Пранкер заявил журналистам, что решение судьи считает справедливым. "Не думаю, что это какой-то криминал. А вот со штрафом, наверное, согласен", — отметил он.

"Я шел на это сознательно. И не жалею о том, что я сделал. Но очень хорошо понимаю последствия своего поступка", — подчеркнул Седюк.

Во время слушания по делу обвиняемый попросил прощения у Джамалы и пообещал больше не устраивать скандальные выходки. "Мне 28, я хочу найти работу. Мне же за пранки не платят", — объяснил он.

14 мая в Киеве во время выступления гостьи "Евровидения-2017", украинской певицы Джамалы, Седюк с флагом Австралии выбежал на сцену и снял штаны. Охрана сразу вынесла его со сцены, а певица никак не отреагировала на инцидент. Пранкер был задержан на 72 часа. Против него было возбуждено дело по статье "Хулиганство".

УНИАН
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