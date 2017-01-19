Обманутые жены ответили Елене Прокловой

 (1)
Dni.ru
четверг, 19 января 2017 г. 12:40
Журналисты взяли комментарии у вдов актеров, с которыми крутила романы Елена Проклова, недавно попросившая прощения за свои отношения с чужими мужьями. В то время, как Ефросинья Волонтир возмутилась от слов Елены, Лариса Голубкина заявила, что давно простила коллегу.
Фото Dni.ru

Недавно Елена Проклова заявила, что у нее были отношения со многими известными актерами, в том числе женатыми. Елена попросила прощения у обманутых спутниц своих любовников. Журналисты взяли комментарии у вдов артистов, с которыми у Прокловой якобы были романтические отношения.

Так, вдова Михая Волонтира Ефросинья категорически опровергла информацию о том, что муж мог ей изменять. "Разве о таком можно вообще говорить? Михай был порядочный человек, и я не верю, что он изменял. Мы прожили с ним 50 лет. У нас была любовь с первого взгляда, и никакая Проклова не могла помешать нам. Она могла в него влюбиться, но ничего серьезного у них не было", – заявила женщина.

Ефросинья Волонтир с мужем. Кадр из фильма "Будулай"
Ефросинья Волонтир с мужем. Кадр из фильма "Будулай"
© Stopkadras

Ефросинья так прокомментировала информацию о том, будто узнав о романе мужа с Прокловой, приехала на съемки и устроила скандал. "Я поняла, что это Проклова смотрит на моего мужа влюбленными глазами, а не он на нее. Мой муж был красив, нравился женщинам, но он был порядочным человеком, и семья для него была главным в жизни. Проклова гордится своей бурной личной жизнью, но это ее не красит. После смерти моего мужа она решила заговорить о романе, очернить его. Что же она молчала, когда он был жив? Михай не позволил бы ей распространять про него грязные сплетни", – уверена вдова Волонтира.

Репортеры связались и с Ларисой Голубкиной, с чьим мужем, актером Андреем Мироновым, у Прокловой тоже были отношения. "Я сейчас на отдыхе, поэтому откровений Прокловой не слышала. Ну если она призналась в романе – ради бога. Я за нее счастлива!" – цитирует Голубкину сайт "Комсомольская правда". Актриса весьма коротко высказалась и о том, что, дескать, Проклова покаялась перед обманутыми женами своих любовников. "Давно простила", – бросила Голубкина.

Лариса Голубкина
Лариса Голубкина
© RIA/Scanpix

Отметим, что общественность весьма негативно восприняла откровения Елены Прокловой. "порядочный человек со стыда бы давно сгорел,а таким хоть.............– все божья роса", "Неумная женщина, эгоистка, да кому это правда была нужна, она подумала о женах и детях этих мужчин...фу мерзко...", "Никак не могу понять зачем Проклова на старости лет, простите, вывалила перед нами все свое грязное белье? Для чего нужно было делать больно родным и близким людей, которых она, якобы, когда-то любила?" – возмущенно прокомментировали откровения актрисы пользователи Сети.

Dni.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Обманутые жены ответили Елене Прокловой (1)

Фото Dni.ru
Журналисты взяли комментарии у вдов актеров, с которыми крутила романы Елена Проклова, недавно попросившая прощения за свои отношения с чужими мужьями. В то время, как Ефросинья Волонтир возмутилась от слов Елены, Лариса Голубкина заявила, что давно простила коллегу.

СМИ: Джек Николсон закончил карьеру

Jackas Nicholsonas
Американский актер Джек Николсон ушел на пенсию, сообщает Yahoo Movies UK со ссылкой на друга и коллегу артиста Питера Фонду.

Шарлиз Терон одевает сыновей как девочек (1)

Charlize Theron
Язык не поворачивается назвать это новой голливудской модой, но явный тренд прослеживается. Все больше звездных мам отчего-то предпочитает одевать своих детей не так как положено их полу, пишет “Комсомольская правда”.

Бывшая жена обвинила Джигарханяна в изменах (1)

Бывшая жена обвинила Джигарханяна в изменах
Бывшая жена Армена Джигарханяна Татьяна Власова дала первое интервью. Она обвинила народного артиста в том, что он изменял ей на протяжении 15 лет.

Наташу Королеву пустят в Киев в виде исключения

Nataša Koroliova
Российская певица Наташа Королева, которую СБУ включила в список персон нон грата, сообщила в соцсетях, что не сможет поехать на похороны умершей 18 января бабушки, жившей в Киеве.
Facebook друзья
Rambler's Top100