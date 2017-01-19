Обманутые жены ответили Елене Прокловой

Журналисты взяли комментарии у вдов актеров, с которыми крутила романы Елена Проклова, недавно попросившая прощения за свои отношения с чужими мужьями. В то время, как Ефросинья Волонтир возмутилась от слов Елены, Лариса Голубкина заявила, что давно простила коллегу.

Недавно Елена Проклова заявила, что у нее были отношения со многими известными актерами, в том числе женатыми. Елена попросила прощения у обманутых спутниц своих любовников. Журналисты взяли комментарии у вдов артистов, с которыми у Прокловой якобы были романтические отношения.

Так, вдова Михая Волонтира Ефросинья категорически опровергла информацию о том, что муж мог ей изменять. "Разве о таком можно вообще говорить? Михай был порядочный человек, и я не верю, что он изменял. Мы прожили с ним 50 лет. У нас была любовь с первого взгляда, и никакая Проклова не могла помешать нам. Она могла в него влюбиться, но ничего серьезного у них не было", – заявила женщина.

Ефросинья Волонтир с мужем. Кадр из фильма "Будулай" © Stopkadras

Ефросинья так прокомментировала информацию о том, будто узнав о романе мужа с Прокловой, приехала на съемки и устроила скандал. "Я поняла, что это Проклова смотрит на моего мужа влюбленными глазами, а не он на нее. Мой муж был красив, нравился женщинам, но он был порядочным человеком, и семья для него была главным в жизни. Проклова гордится своей бурной личной жизнью, но это ее не красит. После смерти моего мужа она решила заговорить о романе, очернить его. Что же она молчала, когда он был жив? Михай не позволил бы ей распространять про него грязные сплетни", – уверена вдова Волонтира.

Репортеры связались и с Ларисой Голубкиной, с чьим мужем, актером Андреем Мироновым, у Прокловой тоже были отношения. "Я сейчас на отдыхе, поэтому откровений Прокловой не слышала. Ну если она призналась в романе – ради бога. Я за нее счастлива!" – цитирует Голубкину сайт "Комсомольская правда". Актриса весьма коротко высказалась и о том, что, дескать, Проклова покаялась перед обманутыми женами своих любовников. "Давно простила", – бросила Голубкина.

Отметим, что общественность весьма негативно восприняла откровения Елены Прокловой. "порядочный человек со стыда бы давно сгорел,а таким хоть.............– все божья роса", "Неумная женщина, эгоистка, да кому это правда была нужна, она подумала о женах и детях этих мужчин...фу мерзко...", "Никак не могу понять зачем Проклова на старости лет, простите, вывалила перед нами все свое грязное белье? Для чего нужно было делать больно родным и близким людей, которых она, якобы, когда-то любила?" – возмущенно прокомментировали откровения актрисы пользователи Сети.