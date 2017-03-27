О семействе Кардашьян снимут мультфильм

NEWSru.com
понедельник, 27 марта 2017 г. 17:40
Мать известной модели, актрисы и светской львицы Ким Кардашьян, Крис Дженнер, решила запустить мультипликационный сериал о себе и своих родственниках, сообщает People.
Kim Kardashian
© Stopkadras

В проекте будет обойден вниманием лишь бывший муж Крис - Брюс Дженнер, ныне сменивший пол и превратившийся в Кейтлин Дженнер. В 2007 году супруги вместе со своими детьми участвовали в реалити-шоу "Семейство Кардашьян". После развода с женой в 2015 году Дженнер дал телеинтервью, в котором сообщил о смене пола и имени.

По данным TMZ, недавно Крис Дженнер встретилась в Лос-Анджелесе с представителями компании известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Компания Вайнштейна, по предварительным данным, займется производством мультсериала.

Премьера реалити-шоу "Семейство Кардашян" состоялась в октябре 2007 года на телеканале E!. В настоящее время члены семьи снимаются в тринадцатом сезоне шоу, в работе над которым была сделана небольшая пауза после ограбления Ким Кардашьян в Париже прошлой осенью.

В проекте участвуют Крис Дженнер, ее дочери Кортни, Ким, Хлои, Кендалл, Кайли, а также единственный сын Роб Кардашьян.

Самой известной представительницей семьи является Ким Кардашьян - модель, актриса и светская львица. Ким Кардашьян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе в Калифорнии. Она является дочерью адвоката Роберта Кардашьяна и светской львицы Крис Дженнер. Имеет армянские корни со стороны отца, шотландские и голландские корни со стороны матери. Участница седьмого сезона шоу "Танцы со звездами" и реалити-шоу "Семейство Кардашьян".

Ким фигурировала в списке самых сексуальных женщин и в рейтинге самых влиятельных людей мира.

NEWSru.com
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