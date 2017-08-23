Новый рейтинг Forbes: сколько зарабатывают звезды Голливуда

Звезда "Трансформеров" Марк Уолберг заработал за последний год 68 млн долларов и возглавил ежегодный рейтинг от Forbes, в очередной раз обнаживший зияющую гендерную пропасть в доходах кинозвезд.

Первая десятка актеров в списке разбогатела почти на полмиллиарда долларов, а топ-10 актрис получила втрое меньше, подсчитал Forbes.

Оттеснить предыдущего лидера рейтинга Дуэйна Джонсона на второе место Уолбергу позволили доходы от ролей в фильмах "Трансформеры: Последний рыцарь" и "Здравствуй, папа, Новый год! 2".

Самая высокооплачиваемая актриса Эмма Стоун заработала за год 26 млн долларов и заняла лишь 15-е место в общем списке, пропустив вперед партнера по "Ла-Ла Ленд" Райана Гослинга - он получил на 3 млн больше.

Эмма Стоун говорила недавно, что актеры, с которыми она снималась вместе, иногда соглашаются на пониженные гонорары, чтобы не получать больше нее.

За равенство в оплате высказывались и Натали Портман, и Дженнифер Лоуренс.

Рейтинг актеров:

1. Марк Уолберг - $68 млн

2. Дуэйн Джонсон- $65 млн

3. Вин Дизель- $54,5 млн

4. Адам Сэндлер - $50,5 млн

5. Джеки Чан - $49 млн

6. Роберт Дауни мл. - $48 млн

7. Том Круз - $43 млн

8. Шах Рукх Кхан - $38 млн

9. Салман Кхан - $37 млн

10. Акшай Кумар - $35,5 млн

Рейтинг актрис:

1. Эмма Стоун- $26 млн

2. Дженнифер Энистон- $25,5 млн

3. Дженнифер Лоуренс - $24 млн

4. Мелисса МакКарти- $18 млн

5. Мила Кунис- $15,5 млн

6. Эмма Уотсон- $14 млн

6. Шарлиз Терон- $14 млн

8. Кейт Бланшетт - $12 млн

8. Джулия Робертс - $12 млн

10. Эми Адамс- $10,5 млн