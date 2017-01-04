Джанет Джексон родила первенца в 50 лет Американская певица Джанет Джексон, сестра Майкла Джексона, родила первенца в возрасте 50 лет. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на ее представителя. Сына назвали Иссой.

Марк Цукерберг начинает выполнять свои новогодние обещания Создатель соцсети "Фейсбук" Марк Цукерберг планирует провести 2017 год в разъездах по США, чтобы исполнить свое новогоднее обещание. В этом году Цукерберг решил побывать во всех штатах США и завести знакомых в каждом. Среди прошлых новогодних обещаний Цукерберга самому себе - пробежать 365 миль и выучить китайский. Цукерберг уверяет, что все они выполнены.

Новое фото от Марии Шараповой в бикини Отбывающая дисквалификацию за употребление мельдония Мария Шарапова встретила 2017 год на Гавайских островах. Фотоотчет о своем пребывании теннисистка выложила в "Инстаграме".

Подруга Александра Абдулова рассказала, как растет его дочь Девять лет назад (3 января 2008 года) умер Александр Абдулов. Еще за год до смерти он чувствовал себя прекрасно и был счастлив: жена Юля ждала ребенка, ездила с ним на гастроли, в отпуск. В марте 2007 года родилась Женя, а через девять месяцев Александра Гавриловича не стало. Абдулов каждую свободную минуту старался проводить с Женей, пишет Teleprogramma.