Новое фото от Марии Шараповой в бикини

Создатель соцсети "Фейсбук" Марк Цукерберг планирует провести 2017 год в разъездах по США, чтобы исполнить свое новогоднее обещание. В этом году Цукерберг решил побывать во всех штатах США и завести знакомых в каждом. Среди прошлых новогодних обещаний Цукерберга самому себе - пробежать 365 миль и выучить китайский. Цукерберг уверяет, что все они выполнены.
Девять лет назад (3 января 2008 года) умер Александр Абдулов. Еще за год до смерти он чувствовал себя прекрасно и был счастлив: жена Юля ждала ребенка, ездила с ним на гастроли, в отпуск. В марте 2007 года родилась Женя, а через девять месяцев Александра Гавриловича не стало. Абдулов каждую свободную минуту старался проводить с Женей, пишет Teleprogramma.