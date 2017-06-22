No Panty Day: эти звезды - лучшая реклама для "дня без трусов"

22 июня некоторая часть населения Земли отмечает странный праздник - "День без трусов", он же No Panty Day. Предполагается, что этот день все желающие могут провести без нижнего белья, и гордо опубликовать собственные фотографии в соцсетях с хэштегом #nopantyday. Delfi Izklaide отмечает, что многие звезды вполне могли бы возглавить это движение - и показывает соответствующие фотографии.
Внимание! Внутри - фотографии, которые может быть небезопасно смотреть на рабочем месте. Намного более приличные фото и видео - например, тут, в статье об отличной рекламе Рижского мотор-музея.
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