Энн Хэтэуэй: когда наряд не предназначен для машины

Внимание! Внутри - фотографии, которые может быть небезопасно смотреть на рабочем месте. Намного более приличные фото и видео - например, тут , в статье об отличной рекламе Рижского мотор-музея.

22 июня некоторая часть населения Земли отмечает странный праздник - "День без трусов", он же No Panty Day. Предполагается, что этот день все желающие могут провести без нижнего белья, и гордо опубликовать собственные фотографии в соцсетях с хэштегом #nopantyday. Delfi Izklaide отмечает, что многие звезды вполне могли бы возглавить это движение - и показывает соответствующие фотографии.

Энн Хэтэуэй: когда наряд не предназначен для машины

No Panty Day: эти звезды - лучшая реклама для "дня без трусов"

No Panty Day: эти звезды - лучшая реклама для "дня без трусов" 22 июня некоторая часть населения Земли отмечает странный праздник - "День без трусов", он же No Panty Day. Предполагается, что этот день все желающие могут провести без нижнего белья, и гордо опубликовать собственные фотографии в соцсетях с хэштегом #nopantyday. Delfi Izklaide отмечает, что многие звезды вполне могли бы возглавить это движение - и показывает соответствующие фотографии.

Джордж Клуни продал свой бренд текилы за $1 млрд У голливудского актера Джорджа Клуни, который недавно стал отцом близнецов, снова есть повод для празднования. Премиальный американский бренд текилы Casamigos, одним из основателей которого был Клуни, куплен британским алкогольным гигантом Diageo за 1 млрд долларов.

Мужа певицы Жасмин в Кишиневе приговорили к 7,5 годам тюрьмы Суд Кишинева приговорил бизнесмена Илана Шора к 7,5 годам лишения свободы. Об этом в среду, 21 июня, сообщает "Интерфакс".

Киркоров растрогал нежностью с Галкиным Филипп Киркоров трогательно поздравил своего коллегу и друга Максима Галкина с днем рождения по Сети. Лично встретится он тоже пообещал, но только после того, как "накопит".