Николас Кейдж сломал ногу на съемках в Болгарии

NEWSru.com
среда, 26 апреля 2017 г. 12:00
Знаменитый голливудский актер Николас Кейдж получил травму во время съемок фильма "211" в Болгарии, сообщает Mediapool.bg. По данным прессы, актер неудачно упал, исполняя один из трюков в киноцентре "Бояна" в Софии.
Nicolas Cage'as
© Vida Press

53-летнего Кейджа доставили в клинику Военно-медицинской академии болгарской столицы, где ему рекомендовали оперативное лечение, сообщает BTV Novinite.

Однако, как передает ТАСС, команда Кейджа, проконсультировавшись с его личным врачом, решила срочно переправить его для дальнейшего лечения в США. По данным СМИ, актер уже отправился в Лос-Анджелес, где вскоре ему сделают операцию.

Николас Кейдж прибыл в Болгарию в середине апреля. В картине "211" он играет роль полицейского. Актер должен был пробыть на съемках в стране около трех недель. Когда он вернется на съемочную площадку, пока непонятно.

NEWSru.com
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