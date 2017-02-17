Николь Кидман призналась в помолвке с Ленни Кравицем

Отмечается, что слухи о помолвке звездной пары ходили еще в начале 2000-х. Кидман и Кравиц встречались с 2003 по 2005 год. До этого актриса состояла в браке с актером Томом Крузом, с которым развелась в 2001-м. В настоящее время она замужем за кантри-музыкантом Китом Урбаном, с которым живет уже 12 лет и воспитывает двух дочерей — 8-летнюю Сандэй и 6-летнюю Фэйт.

"Ну, я давно знаю Зои, потому что я была обручена с ее отцом, — заявила Кидман, рассказывая о работе с дочерью Кравица на проекте "Большая маленькая ложь". — Я люблю Ленни. Он отличный парень".

При этом уточняется, что у Кидман и Кравица сохранились теплые и дружественные отношения.