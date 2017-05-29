Никаких бабушек: внуки Пугачевой называют ее Аллочкой

Внуки Аллы Пугачевой никогда не называют ее бабушкой. Как рассказала Кристина Орбакайте, все ее дети зовут знаменитую певицу только Аллой или Аллочкой.
Сама Орбакайте тоже вполне готова стать бабушкой, пишет НТВ.Ru. "Да я давно готова уже", — признается она.
"Лишь бы все были счастливы", — добавляет она. При этом певица уверена, что в семье ей никогда не скажут: "Баба Кристя".
Для детей Кристины Орбакайте Пугачева – просто Алла. "У нас как-то не повелось в семье бабушками называть", — объясняет она.