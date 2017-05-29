Никаких бабушек: внуки Пугачевой называют ее Аллочкой

 (5)
Вести.Ru
понедельник, 29 мая 2017 г. 10:30
Внуки Аллы Пугачевой никогда не называют ее бабушкой. Как рассказала Кристина Орбакайте, все ее дети зовут знаменитую певицу только Аллой или Аллочкой.
© Vida Press

Сама Орбакайте тоже вполне готова стать бабушкой, пишет НТВ.Ru. "Да я давно готова уже", — признается она.

"Лишь бы все были счастливы", — добавляет она. При этом певица уверена, что в семье ей никогда не скажут: "Баба Кристя".

Для детей Кристины Орбакайте Пугачева – просто Алла. "У нас как-то не повелось в семье бабушками называть", — объясняет она.

Вести.Ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

ФОТО: Топ-модель Хайди Клум снялась обнаженной (1)

ФОТО: Топ-модель Хайди Клум снялась обнаженной
43-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум впервые обнародовала снимки, на которых она полностью обнажена.

Никаких бабушек: внуки Пугачевой называют ее Аллочкой (5)

Никаких бабушек: внуки Пугачевой называют ее Аллочкой
Внуки Аллы Пугачевой никогда не называют ее бабушкой. Как рассказала Кристина Орбакайте, все ее дети зовут знаменитую певицу только Аллой или Аллочкой.

В семье Ольги Орловой - пополнение

В семье Ольги Орловой - пополнение
Известная певица и телеведущая Ольга Орлова похвасталась пополнением в семействе. Звезда взяла из приюта собачку по имени Дина.

Стоит ли смотреть пятую часть "Пиратов Карибского моря": мнения критиков (10)

Стоит ли смотреть пятую часть Пиратов Карибского моря: мнения критиков
Не устали от пиратов? На латвийские киноэкраны выходит пятая часть "Пиратов Карибского моря" с подзаголовком "Мертвецы не рассказывают сказки" – картина из списка самых громких премьер этого лета.

Группе "Иванушки International" отказали во въезде на Украину (13)

Группе Иванушки International отказали во въезде на Украину
Группу "Иванушки International" не пустили на территорию Украины. Об этом музыканты рассказали kp.ru в пятницу, 26 мая, передает Lenta.ru.
Facebook друзья
Rambler's Top100