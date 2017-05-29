Никаких бабушек: внуки Пугачевой называют ее Аллочкой

Сама Орбакайте тоже вполне готова стать бабушкой, пишет НТВ.Ru. "Да я давно готова уже", — признается она.

"Лишь бы все были счастливы", — добавляет она. При этом певица уверена, что в семье ей никогда не скажут: "Баба Кристя".

Для детей Кристины Орбакайте Пугачева – просто Алла. "У нас как-то не повелось в семье бабушками называть", — объясняет она.