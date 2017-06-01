Невеста боится перемен во внешности Баскова

Николай Басков прибыл в Крым, где начинает свою работу фестиваль "Детская Новая волна". Журналисты обратили внимание, что золотой голос России еще больше похудел и помолодел. По признанию самого тенора, дошло до того, что ему ушили все концертные костюмы.
С недавних пор Басков стал принимать некие препараты, которые назвал "эликсиром молодости". "Думаю, что осенью выпущу изобретение российских ученых – специальную настойку и пилюли для поддержки организма. Это новые разработки российских ученых, связанные с омолаживанием организма", – сообщил Николай.
Разумеется, невеста "натурального блондина" Софи Кальчева рада преображению возлюбленного. Однако у нее есть и некие опасения, связанные с изменением во внешности тенора. "Она боится, что я превращусь в Бенджамина Баттона", – цитирует Николая Баскова сайт "Комсомольская правда".