Невеста боится перемен во внешности Баскова

В последнее время Николай Басков резко похудел и стал выглядеть гораздо моложе. По словам самого "натурального блондина", невеста Софи боится больших изменений в его внешности.

Николай Басков прибыл в Крым, где начинает свою работу фестиваль "Детская Новая волна". Журналисты обратили внимание, что золотой голос России еще больше похудел и помолодел. По признанию самого тенора, дошло до того, что ему ушили все концертные костюмы.

С недавних пор Басков стал принимать некие препараты, которые назвал "эликсиром молодости". "Думаю, что осенью выпущу изобретение российских ученых – специальную настойку и пилюли для поддержки организма. Это новые разработки российских ученых, связанные с омолаживанием организма", – сообщил Николай.

Разумеется, невеста "натурального блондина" Софи Кальчева рада преображению возлюбленного. Однако у нее есть и некие опасения, связанные с изменением во внешности тенора. "Она боится, что я превращусь в Бенджамина Баттона", – цитирует Николая Баскова сайт "Комсомольская правда".

Счастливы за молодых с @sofikalcheva 👰❤️🤵

A post shared by Николай Басков (@nikolaibaskov) on May 27, 2017 at 1:06pm PDT







#Repost @kp_star_onlinekp (@get_repost) ・・・ В "Артеке" открылась "Детская новая Волна" #kpru

A post shared by Николай Басков (@nikolaibaskov) on May 31, 2017 at 10:52am PDT





