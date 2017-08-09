Неожиданный поворот в скандале с разводом Абрамовича

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Dni.ru
среда, 9 августа 2017 г. 10:23
Стали известны новые подробности развода 50-летнего бизнесмена Романа Абрамовича и 36-летнего дизайнера Дарьи Жуковой. Как выяснилось, пока что супруги не намерены официально расторгать брак.
Darja Žukova ir Romanas Abramovičius
© Reuters/Scanpix

Человек из окружения миллиардера пояснил, что в случае с отношениями бывших любовников необходимо говорить о расставании, а не о расторжении брака. "Люди сначала расстаются, потом, возможно, разводятся. Вот и в этом случае речь пока идет о расставании", – цитирует его "Комсомольская Правда".

Также источник подчеркнул, что место официального расторжения брака пока не определено. "Поскольку о разводе речи пока нет, то и о месте, где он может быть оформлен, – тем более", – заявил собеседник издания.

Примечательно, что информатор упомянул и процедуру раздела имущества в случае развода Абрамовича и Жуковой. По его словам, "споров по этому поводу не будет". При этом он отказался комментировать наличие брачного контракта, заключенного между владельцем футбольного клуба "Челси" и галеристкой.

Между тем управляющий партнер Инюрколлегии адвокат Светлана Тымкова пояснила, что в рамках британской юрисдикции основанием для развода может быть супружеская измена, а также двухлетнее (тогда брак расторгается по обоюдному согласию) или пятилетнее (вне зависимости от согласия ответчика) раздельное проживание членов семьи. В России же Абрамович и Жукова смогут расторгнуть брак за гораздо меньший срок.

Как ранее писали Dni.Ru, в случае развода галеристка может претендовать на часть состояния владельца "Челси", которое оценивается в 9,2 миллиарда долларов. Также она может получить от него несколько объектов недвижимости в разных странах. Отметим, что второй жене бизнесмена Ирина Маландина при разводе досталось 5,5 миллиарда фунтов стерлингов, четыре виллы в Великобритании, поместье в графстве Уэст-Сассекс, две квартиры в престижном районе Лондона и замок во Франции.

Dni.ru
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