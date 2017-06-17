Немцы возмущены предстоящим концертом группы Scooter в Крыму

Запланированное участие немецкой техно-группы Scooter в музыкальном фестивале в Крыму вызвало в Германии волну критики.

"Непостижимо: группа собирается выступить именно в Балаклаве, небольшом городке на аннексированном Россией Крымском полуострове", - так немецкий таблоид Bild сформулировал свое недоумение по поводу запланированного выступления в Крыму одного из известнейших немецких коллективов, исполняющих электронную танцевальную музыку. Scooter является, как следует из программы ZBFest -2017 , единственным иностранным исполнителем на музыкальном фестивале. Помимо немецкой группы на афише указаны такие артисты российской эстрады, как Серьга, Бригада С, Дима Билан, Градусы, L'One и группа "Ленинград". Фестиваль под открытым небом "Золотая Балка" проводится с 4 по 5 августа в долине с виноградниками, расположенной между населенным пунктом Балаклавой на юго-западном побережье Крыма и Севастополем. Выступление Scooter запланировано на 4 августа.

Восемь лет за нелегальное посещение

Недоумение популярного немецкого таблоида в связи с запланированным выступлением немецкой группы Scooter в Крыму связано с тем, что полуостров Крым считается, согласно резолюции Организации Объединенных Наций, украинской территорией, противоправно аннексированной Россией. Резолюция ООН от 27 марта 2014 года подтверждает территориальную целостность Украины и призывает воздерживаться от любых действий или контактов, прямо или косвенно признающих изменение статуса Крыма. Украинский закон разрешает иностранцам въезд на "временно занятые территории" только при наличии специального разрешения и только через континентальную часть Украины.

Музыканты Scooter, по данным газеты Bild, ссылающейся на менеджмент группы, летят в августе в Крым через Москву, таким образом, нарушая украинский закон. Немецкая газета цитирует в данной связи заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина, который разъяснил, что за подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы до восьми лет и что на Украине уже ведется следствие в отношении иностранцев, нелегально посетивших Крым.

Политик из Германии Ребекка Хармс (Rebecca Harms), представляющая в Европарламенте партию "зеленых" и ведущая активную деятельность по защите прав крымских татар, с возмущением прокомментировала известие о планах Scooter. Группе, как она заявила Bild, "видимо, безразлично, что Крым был нелегально захвачен российскими войсками" и что музыканты, соглашаясь выступить в Крыму, "становятся на сторону Путина".

Scooter сказал "да", Левина подумала бы

Масштабы резонанса в Германии на крымские гастроли Scooter стали полной неожиданностью для музыкантов и менеджмента группы. Bild цитирует вокалиста Эйч Пи Бакстера (H.P. Baxxter), который заверил, что музыканты едут в Крым "не для того, чтобы заниматься политикой, а потому что там у них много поклонников". Менеджер Йенс Теле (Jens Thele) также заявил, что никто из организаторов поездки и подумать не мог, что она может завести их в политический конфликт.

Удивление на словах, на деле несколько иная ситуация. В списке предстоящих летних выступлений Scooter на официальной странице группы в Facebook фестиваль в Крыму не значится. Выступление в Балаклаве фигурирует на официальном сайте группы, но без уточнения, в какой стране находится этот населенный пункт, хотя все другие зарубежные гастроли в списке следуют с указанием города и страны проведения концерта.

Вряд ли музыканты Scooter ничего не слышали о напряженных отношениях России и Украины, а также о позиции Запада в отношении аннексии Крыма. Из недавних скандалов, спровоцированных нынешним спорным статусом полуострова, самый громкий произошел на "Евровидении", когда Украина отказала во въезде российской участнице, побывавшей до того в Крыму, въехав на его территорию из России. А Россия в ответ отказалась транслировать европейский песенный конкурс.

Даже если Эйч Пи Бакстер и его менеджер никогда ничего не слышали о Юлии Самойловой, они могли предположить, что их попытка предстать аполитичными в политически крайне напряженном контексте, покажется малоубедительной. Представительница Германии на конкурсе "Евровидение" в Киеве Левина, например, на вопрос DW, поехала бы она в Крым на фестиваль, ответила, что сначала она бы хорошо об этом подумала и взвесила все плюсы и минусы.

"Наивная иллюзия"

Ныне 53-летний Эйч Пи Бакстер, утверждающий, что Scooter не смешивает культуру и политику, очевидно, просто не желает адекватно оценивать реальность.

Во всяком случае, внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в бундестаге Карл-Георг Велльман (Karl-Georg Wellmann) считает такое видение реалий "наивной иллюзией".

В интервью DW политик, в частности, сказал: "Группа создает себе ненужные сложности, противопоставляя себя единой позиции Запада в отношении Крыма. Разумеется, их выступление будет использовано в пропагандистских целях. Музыканты должны осознавать, что они, таким образом, не помогают ни украинцам, ни людям, которые живут в Крыму".