Неизданные песни Принса останутся неизданными

Lenta.ru
четверг, 20 апреля 2017 г. 16:12
Коллекция ранее неизданных композиций американского певца Принса была изъята из публичного доступа. Об этом сообщает Billboard.
Dainininkas Prince'as
© AFP/Scanpix

Диск Deliverance EP был доступен для предзаказа iTunes, Apple Music, Amazon Music и Google Play, уже можно было приобрести заглавную песню. Альбом удалили из сервисов после обращения в суд наследников музыканта.

Правообладатели также подали иск в отношении продюсера пластинки Джорджа Иэна Боксилла за незаконное использование треков и создание компиляции.

В Deliverance EP вошли шесть треков, записанных в 2006-2008 годах и не изданных. Релиз в стриминговых сервисах должен был состояться в пятницу, 21 апреля, выпуск на физическом носителе был намечен на 2 июня.

В феврале сообщалось, что студия Warner Bros. анонсировала переиздание классического альбома Принса Purple Rain (1984). В релиз должны были войти прежде неизданные композиции музыканта, а также видеозаписи с его выступлений в Paisley Park.

Принс Роджерс Нельсон скончался в апреле 2016-го года в возрасте 57 лет.

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