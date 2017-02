Названы лучшие дебюты поп-певиц всех времен

Издание The Huffington Post составило рейтинг 33 лучших дебютов поп-исполнительниц всех времен. При создании списка учитывалось качество композиций, а также последующий успех певиц.

Лидером стала Бритни Спирс с песней Baby One More Time 1998 года. Композиция американской певицы несколько недель удерживала первые строчки хит-парадов.

На втором месте — песня Бейонсе Crazy in Love, выпущенная в 2003 году. На третьей строчке оказалась Синди Лопер с синглом 1983 года Girls Just Want to Have Fun.

В первую десятку также вошли певицы Алиша Киз (Fallin', 2001 год), Кристина Агилера (Genie in a Bottle, 1999), Донна Саммер (Love to Love You Baby, 1975), Леди Гага (Just Dance, 2008), Рианна (Pon de Replay, 2005), Мэрайя Кэри (Vision of Love, 1990) и Дженнифер Лопез с песней If You Had My Love 1999 года.

Завершает список 71-летняя американская певица и актриса Долли Партон, дебютировавшая в 1959 году с композицией Puppy Love.

В 2015 году британская газета The Telegraph назвала лучших поп-певиц всех времен. Первое место заняла Мадонна, которая, по мнению экспертов издания, внесла значительный вклад в развитие не только музыкальной индустрии, но и популярной культуры в целом.