Названы лучшие дебюты поп-певиц всех времен

 (1)
Lenta.ru
пятница, 10 февраля 2017 г. 07:56
Издание The Huffington Post составило рейтинг 33 лучших дебютов поп-исполнительниц всех времен. При создании списка учитывалось качество композиций, а также последующий успех певиц.
Britney Spears
© Vida Press

Лидером стала Бритни Спирс с песней Baby One More Time 1998 года. Композиция американской певицы несколько недель удерживала первые строчки хит-парадов.

На втором месте — песня Бейонсе Crazy in Love, выпущенная в 2003 году. На третьей строчке оказалась Синди Лопер с синглом 1983 года Girls Just Want to Have Fun.

В первую десятку также вошли певицы Алиша Киз (Fallin', 2001 год), Кристина Агилера (Genie in a Bottle, 1999), Донна Саммер (Love to Love You Baby, 1975), Леди Гага (Just Dance, 2008), Рианна (Pon de Replay, 2005), Мэрайя Кэри (Vision of Love, 1990) и Дженнифер Лопез с песней If You Had My Love 1999 года.

Завершает список 71-летняя американская певица и актриса Долли Партон, дебютировавшая в 1959 году с композицией Puppy Love.

В 2015 году британская газета The Telegraph назвала лучших поп-певиц всех времен. Первое место заняла Мадонна, которая, по мнению экспертов издания, внесла значительный вклад в развитие не только музыкальной индустрии, но и популярной культуры в целом.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Петросян устроил потоп в центре Москвы

Петросян устроил потоп в центре Москвы
На юмориста Евгения Петросяна подала в суд соседка Елена Маркова. Женщина утверждает, что артист затопил ее элитную квартиру на улице Плющихе в центре Москвы.

Армен Джигарханян шокировал признанием о бывшей жене (1)

Армен Джигарханян шокировал признанием о бывшей жене
Наследница актера трагически погибла в 23 года. А теща запретила его второй жене родить ребенка.

Названы лучшие дебюты поп-певиц всех времен (1)

Britney Spears
Издание The Huffington Post составило рейтинг 33 лучших дебютов поп-исполнительниц всех времен. При создании списка учитывалось качество композиций, а также последующий успех певиц.

На "Грэмми" почтят память Джорджа Майкла и Принса

На Грэмми почтят память Джорджа Майкла и Принса
На церемонии вручения премии "Грэмми" почтят память музыкантов Джорджа Майкла и Принса, сообщает Billboard со ссылкой на Американскую академию звукозаписи.

СМИ: Том Джонс встречается с бывшей женой Элвиса Пресли (1)

СМИ: Том Джонс встречается с бывшей женой Элвиса Пресли
Певец Том Джонс встречается с бывшей женой короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, сообщает The Sun.
Facebook друзья
Rambler's Top100