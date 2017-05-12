Названа причина смерти диджея Роберта Майлза

Названа официальная причина смерти диджея, основателя стиля дрим-хаус Роберта Майлза. Как сообщает Independent, у музыканта был рак четвертой стадии.

Ранее стало известно, что Майлз умер в возрасте 47 лет. В СМИ появлялись предположения, что диджей лечился от онкологического заболевания. Теперь эта информация подтвердилась.

По словам представителя музыканта, Майлз умер после "бесстрашной борьбы с метастатическим раком четвертой стадии", продолжавшейся последние девять месяцев.

Майлз — музыкант, композитор и диджей, известный благодаря композиции Children, положившей начало стилю дрим-хаус.