Названа причина смерти диджея Роберта Майлза

Gazeta.ru
пятница, 12 мая 2017 г. 10:42
Названа официальная причина смерти диджея, основателя стиля дрим-хаус Роберта Майлза. Как сообщает Independent, у музыканта был рак четвертой стадии.
Robert Miles FOTO: Salim Lamrani

Ранее стало известно, что Майлз умер в возрасте 47 лет. В СМИ появлялись предположения, что диджей лечился от онкологического заболевания. Теперь эта информация подтвердилась.

По словам представителя музыканта, Майлз умер после "бесстрашной борьбы с метастатическим раком четвертой стадии", продолжавшейся последние девять месяцев.

Майлз — музыкант, композитор и диджей, известный благодаря композиции Children, положившей начало стилю дрим-хаус.

Gazeta.ru
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