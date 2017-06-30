Названа причина смерти бывшего солиста "Иванушек"

Бывший участник российской поп-группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался от остановки сердца. Об этом ТАСС сообщила подруга и продюсер музыканта Александра Куцевол.

"О дате прощания мы сообщим дополнительно. Похорон не будет, будет кремация", — добавила Куцевол.

Продюсер рассказала газете "Московский комсомолец", что у Яковлева долгое время были проблемы со здоровьем. "В один миг состояние резко ухудшилось. Из-за этого его экстренно и госпитализировали", — отметила она.

Куцевол уточнила, что музыкант предпочел лечиться дома, потому что не хотел находиться в больнице, "хотя ему давно советовали лечь в клинику". "Возможно, если бы его раньше госпитализировали, то удалось бы спасти", — допустила она.

Ранее в четверг стало известно, что 47-летний Яковлев скончался в реанимации, не приходя в сознание. Накануне стало известно, что музыкант попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Яковлев выступал в составе "Иванушек International" с 1998 по 2013 год, после чего покинул группу ради сольной карьеры. Он выпустил синглы "Позвонишь мне после трех шампанского" и "Танцуй закрытыми глазами", а также клипы на них.