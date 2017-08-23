Названа лучшая комедия всех времен

В картине 1959 года снялись Мэрилин Монро, Тони Кертис и Джек Леммон. В ней рассказывается о музыкантах, которые притворяются девушками, скрываясь от гангстеров.

На втором месте — "Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу" Стэнли Кубрика. Третью строчку занял фильм "Энни Холл" Вуди Аллена.

В первую десятку также вошли "День сурка", "Утиный суп", "Житие Брайана по Монти Пайтон", "Аэроплан", "Время развлечений", "Это Spinal Tap" и "Генерал".

При составлении рейтинга издание опросило 253 кинокритика из 52 стран.