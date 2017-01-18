Наташу Королеву пустят в Киев в виде исключения

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SHOWTIME!
среда, 18 января 2017 г. 15:33
Российская певица Наташа Королева, которую СБУ включила в список персон нон грата, сообщила в соцсетях, что не сможет поехать на похороны умершей 18 января бабушки, жившей в Киеве.
Nataša Koroliova
© Vida Press

"Сегодня в Киеве умерла моя бабушка. А я не могу прилететь ее похоронить", - пожаловалась певица в Instagram, опубликовав свою фотографию с бабушкой. А несколько часов спустя стало известно, что Наташа все же сможет проститься с родственницей.

Сегодня в Киеве умерла моя БАБУШКА ..... PS: Служба безопасности Украины заявила, что даст разрешение российской певице Наташе Королевой посетить страну в связи с похоронами бабушки! Спасибо, мир не без добрых людей!!!

A photo posted by Наташа Королева (@natellanatella) on Jan 17, 2017 at 9:48pm PST

В интервью ТСН пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что ведомство не будет препятствовать визиту Королевой в столицу Украины. Но разрешение на въезд будет иметь только временный характер, подчеркнула Гитлянская, и после похорон певица должна будет покинуть страну.

Напомним, о внесении Наташи Королевой в черные списки артистов, которым запрещен въезд на Украину, стало известно в октябре прошлого года. В ответ певица подала судебный иск с требованием отменить запрет.

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