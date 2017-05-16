Наташа Королева: все слезы жены Игоря мне вернулись бумерангом

Но судя по всему, Наташа Королева до сих пор пытается переосмыслить события прошлых лет. Певица призналась, что жалеет о том, что ей пришлось взять на себя роль разлучницы.

Как известно, до встречи с Наташей Королевой Игорь Николаев был счастливо женат на своей однокласснице Елене, которая родила ему дочку Юлию. В программе “Секрет на миллион”, которую в повторе показал в субботу, 13 мая, телеканалу НТВ Наташа Королева рассказала, что много лет назад она прекрасно общалась с первой супругой Игоря Николаева.

“У Игоря была прекрасная жена, — сказала Наташа Королева. — Даже идеальная. Она за ним ухаживала. Была его тылом, она была готова за ним идти и в огонь, и в воду. Они вместе с Игорем со школьной скамьи. И все у них было хорошо. Ну что ж его потянуло к нашим берегам?”

Певица назвала это время в своей жизни самым неприятным для нее. Судя по всему, Королева не может избавиться от чувства вины перед первой супругой известного композитора.

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“Это ужасно. Это отвратительный момент жизни. Я сама заточена на то, что на чужом несчастье счастья не построишь, и так оно и вышло, — призналась Наташа Королева. — Десять лет мы с Игорем Николаевым прожили вместе. И все слезы Лены вернулись мне бумерангом. Боль, которую я причинила ей, я сполна ощутила на собственной шкуре”.

Напомним, что Игорь и Наташа были женаты 13 лет. Композитор заметил начинающую на тот момент певицу в 1990 году. Он взял юное дарование с собой на гастроли в Таллин, где у них и вспыхнули чувства. Николаев очень красиво ухаживал за девушкой, но она не подпускала его слишком близко. Тогда Игорь принял решение жениться на певице. Свадьба была зарегистрирована Чертановским загсом. Торжество было тайным и проходило на квартире.

А в конце прошлого года Игорь Николаев и Наташа Королева доказали, что несмотря на все неприятные моменты, связанные с их громким расставанием, они готовы поддерживать друг друга и оставаться прекрасным дуэтом на сцене. Композитор поддержал бывшую супругу на ее сольном концерте в Кремле, которым певица отметила 25-летие своей творческой деятельности.