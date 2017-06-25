Наташа Королева показала фигуру в бикини

Певица Наташа Королева поделилась с подписчиками фотографией с израильского пляжа. На снимке она предстала перед зрителями в бикини.

Своих поклонников Наташа Королева регулярно радует тем, что не теряет ни роскошной формы, ни энергии на новые проекты, ни оптимизма и радости, которыми с удовольствием делится с окружающими. Видимо именно поэтому свыше полумиллиона человек следит за жизнью певицы на ее странице в Instagram.

Преданные подписчики уже знают, что Королева отправилась на отдых в Израиль. Чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений, она выложила фотографию с морского побережья. Перед зрителями Наташа Королева предстала в одном лишь бикини. "Shalom Israel!!!🇮🇱🇮🇱🇮🇱 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала она снимок. "Русалка 🌊🐬", "Wow", "Шикарная девушка ❤️❤️❤️", – не остались в долгу зрители.

Некоторым комментаторам, однако. такого ракурса оказалось мало. "Натали,требуем фото всей шикарной фигуры. Не надо стесняться. Вон Волочкова показывает постоянно свое туловище-бревно и говорит,что все ей завидуют,когда пишут,что у нее нет талии и плечи как у мужика", – заметила подписчица. И Наташа Королева действительно выложила снимок в полный рост, однако в куда более скромном наряде.

И этот снимок моментально вызвал шкал комплиментов от поклонников. "Прическа – супер! Очень идет!!!", "чудо😘", "Красивая Вы", "Какая молодая😊Красивая 😚", "Красотка! 😍впрочем как всегда! 💓", – рассыпались в восторгах подписчики.

Shalom Israel!!!🇮🇱🇮🇱🇮🇱

A post shared by Наташа Королева (@natellanatella) on Jun 24, 2017 at 5:57am PDT







Доброе воскресное утро!!! #наташакоролева #израиль #выходной

A post shared by Наташа Королева (@natellanatella) on Jun 24, 2017 at 11:46pm PDT





