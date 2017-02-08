Наталья Водянова рассказала, почему развелась с британским аристократом

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SHOWTIME!
среда, 8 февраля 2017 г. 19:45
Российская супермодель Наталья Водянова впервые рассказала о причинах развода с британским аристократом Джастином Портманом, с которым прожила в браке 10 лет и родила трех детей.
Natalija Vodianova ir Justinas Portmanas
© Vida Press

О разводе пары стало известно в 2010-м году, однако ни Водянова, ни Портман распад семьи не комментировали. Позднее Портман в соцсетях обмолвился, что не вписывался в гламурную жизнь жены - и супруги отдалились друг от друга. Теперь свою версию озвучила Водянова.

"Я была матерью-наседкой, а он мало интересовался жизнью детей, - цитирует Cosmo слова модели из интервью журналу Porter. - Джастин обожал их, но он не из тех отцов, которые искупают ребенка или проследят за тем, чтобы все погуляли. В конце концов, он перевесил все обязанности на меня, и это изолировало его от нас, потому что в семье нужно переживать все эти прекрасные моменты вместе".

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