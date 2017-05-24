Наталья Фриске о встрече семьи с Платоном: вроде он нас узнал

Как передают представители СМИ, это заявление было сделано в связи с появлением большого количества публикаций в прессе, в которых говорилось о том, что мальчик не видится с близкими людьми. По словам Коробицына, Шепелев добровольно исполняет решение органов правосудия.

Представитель УФССП также сообщил, что в минувшие выходные состоялось первое за долгое время общение Платона с его бабушкой, дедушкой и тетей Натальей. Оно прошло в присутствии судебного пристава-исполнителя и психолога. “СтарХит” связался с родственниками Жанны Фриске, которые подтвердили, что действительно общались с ребенком.

A post shared by Natalia Friske〰Наталья Фриске (@friske_nataliafan) on Apr 23, 2017 at 7:59pm PDT

“Да, мы с папой и мамой виделись с Платоном. Вроде он нас узнал. Я не знаю, будут ли эти встречи регулярными, но то, что мы смогли встретиться с Платошкой, для нас уже достижение. Но я боюсь и не хочу что-либо прогнозировать”, — сказала Наталья Фриске “СтарХиту”.

Известно, что Савеловский суд установил адаптационный период продолжительностью год. В течение этого времени встречи будут происходить раз в месяц на нейтральной территории. На них также должен присутствовать психолог или другой значимый для малыша человек, к примеру, няня.

После того, как период, установленный судом подойдет к концу, близкие Платона начнут чаще видеться с ним. По предварительным данным, продолжительность общения с малышом может увеличиться до двух раз в месяц.

A post shared by The notebook (@celebrity_notebook) on May 19, 2017 at 7:02am PDT

Напомним, что родственники Жанны Фриске длительное время не могли увидеться с сыном звезды Платоном. Ранее Владимир Фриске заявил журналистам, что Дмитрий Шепелев не выполняет предписания суда. По словам отца певицы, накануне Пасхи телеведущий нарушил договоренность о встрече с Платоном. Шепелев, как сообщил Фриске, разрешил пообщаться с ребенком, но в назначенный день не вышел на связь.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что известному ведущему запретили выезд за границу в период с 1 мая по 1 июня. Утверждалось, что Дмитрий Шепелев уклоняется от исполнения решения суда, поэтому ему запретили покидать территорию России. Говорилось, что если шоумен и дальше продолжит игнорировать предписание органов правосудия, то санкции в его отношении могут продлить. Сам Шепелев никак не прокомментировал данные, которые опубликовали в ряде изданий.

Добавим также, что на прошлой неделе в Москве состоялось очередное заседание по делу “Русфонда”. В результате суд постановил взыскать с родителей Жанны Фриске и ее сына Платона сумму в размере 21,6 миллиона рублей. В свою очередь, представители семьи артистки и ее наследника заявили, что обжалуют это решение.