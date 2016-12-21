Найден еще один секрет обложки последнего альбома Дэвида Боуи

Lenta.ru
среда, 21 декабря 2016 г. 11:59
Поклонник британского музыканта Дэвида Боуи рассказал об еще одной тайне, которую скрывает его последний альбом Blackstar, сообщает Fact.
© AFP/Scanpix

По словам Криса Грея, буклет обложки, который прилагается к виниловому изданию пластинки, содержит несколько цветных 3D-изображений. "Нужно поднести буклет на расстоянии 10 сантиметров от стены в темном помещении и просветить картинки (звезды, мужчину и женщину, надпись "Лазарь") фонариком, и вы получите ряд потрясающе ярких 3D-образов", — объяснил Грей.

Ранее фанаты исполнителя уже отыскали несколько сюрпризов, которые подготовили дизайнеры обложки. "Когда отражаешь пластинкой свет, то сторона А высвечивает птицу в полете. Сторона B — космический корабль", — заявил один из поклонников Боуи Майнард Колског.

Если подставить альбом под лампу ультрафиолетового света, то звезда на обложке начинает сиять люминесцентным синим цветом. А в лучах солнца внутри изображения проявляются скопления галактик.

14 ноября дизайнер Blackstar Джонатан Барнбук рассказал, что "черная звезда" превращается в галактику от солнечного света, но это далеко не единственная тайна пластинки. "На альбоме изображено несколько черных звезд, и каждая символизирует что-то определенное", — отметил Барнбук. Он подчеркнул, что пластинка скрывает множество секретов, которые фанаты Боуи, скорее всего, еще не обнаружили.

Композитор, певец, актер и художник Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. До этого полтора года артист боролся с раком печени.

Lenta.ru
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