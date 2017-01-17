Нагиев рассказал о детской травме

Сын знаменитого телеведущего и актера Дмитрия Нагиева Кирилл дал откровенное интервью о личной жизни. Отпрыск звезды сериала "Физрук" признался, что очень тяжело пережил развод своих родителей.

Кирилл пошел по стопам Дмитрия и тоже стал актером и телеведущим. А еще он добился успеха за диджейским пультом. Молодой человек такой же талантливый и эффектный, как его папа. Однако гораздо больше, чем свет софитов, его манят дальние дали.

"Прошлый год я практически целиком провел в путешествиях. Понял, что мне хорошо одному. Два месяца провел в одиночестве в Карелии, два – в Гималаях, потом четыре месяца в Гоа. Индию пересекал трижды. Там мне комфортнее, чем в России. Я даже не думал, что вернусь", – признался Кирилл.

Он живет вдали от знаменитого отца и не пытается воспользоваться его связями и популярностью. "Обожаю Москву, но не хочу здесь жить. Я два года учился в школе-студии при МХАТе, сменил восемь съемных квартир. Жил как во сне, не своей жизнью. Весил 120 кг, – вспоминает Нагиев-младший. – Мне хватило. Я люблю приезжать сюда как турист. Три года назад я купил квартиру в Сестрорецке. Это место мне знакомо с детства, там родилась моя мама. Из Питера я доезжаю туда за 20 минут. Зачем жить в городе, когда можно гулять каждое утро по пляжу? До моря там сто метров".

Кирилл родился, когда Дмитрий был женат на радиоведущей Алисе Шер. Супруги расстались после 18 лет совместной жизни. "Когда мне было 12 лет, я очень тяжело пережил развод родителей. Но я все равно верю, что, если встретишь своего человека, с ним можно прожить всю жизнь", – признался диджей.

С идеальной для себя женщиной Кирилл уже более или менее определился. "В девушках мне не нравится отсутствие чувства юмора. Серьезность. Безвкусица. Четкого внешнего типажа у меня нет. Гораздо важнее – общий фундамент, он должен быть. Надо, чтобы мы в детстве смотрели одни и те же фильмы", – цитирует красавца журнал Marie Claire.

С днем рождения Отец! #ДНсДР #дмитрийнагиев

A photo posted by ♥️Kirill Nagiev♠️ (@kirill_nagiev) on Apr 3, 2015 at 4:03pm PDT





