Нагиев: поклонницы требуют секса

Dni.ru
пятница, 4 августа 2017 г. 11:59
Мечта всех женщин России, Дмитрий Нагиев, в свои 50 лет до сих пор не женат. Ведущий рассказал о своих надеждах.
© Sputknik/Scanpix

Ежедневно шоумена заваливают сообщения и комментариями поклонницы. По признанию Нагиева, среди них есть и обращения, и требования, и просьбы, и даже мольбы сексуального характера. "Можно сказать, сижу на чемоданах, готовый выехать или вылететь", – шутит артист.

"Иногда мне кажется, что мне в свое время подменили метрики. Чтобы навредить. Потому что пока сложно говорить о 50 годах. С трудом понимаю, в каких местах они должны выражаться", – признается ведущий.

"Вроде и глянец не сошел. Где-то даже прибавилось – в местах общего пользования. Поэтому не хочу говорить, что что-то закрыто, пройдено или забыто. Абстрагируюсь от таких мыслей. Я живу в том же ритме и с теми же желаниями, что и всегда. И, может быть, даже с бОльшими надеждами", – цитирует Дмитрия сайт "Комсомольская правда".

Недавно прогремел скандал с участием Нагиева и Ольги Бузовой. В Сети оказалась переписка звезд, причем весьма откровенного характера. Ольга намекала на свое одиночество после расставания с Дмитрием Тарасовым, изливая душу ведущему. А тот, в свою очередь, учил Бузову изменить отношение к себе путем самоудовлетворения, пространно намекая, что сам находится на съемках, поэтому встретиться им пока не удастся.

Напомним, Дмитрий был женат на Алисе Шер. В 1989 году у супругов родился сын Кирилл. Но брак распался после 18 лет совместной жизни. Алиса является автором книг "Я была женой Дмитрия Нагиева" и "Как никогда не выйти замуж", где довольно подробно расписала каждый день семейной жизни, сообщив, что в студенчестве у Нагиева был мимолетный роман с Ларисой Гузеевой.

Чё-то начинаю подозревать, что чип и дейл не спешат мне на помощь.

A post shared by Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) on Jul 22, 2017 at 6:37am PDT

Dni.ru
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