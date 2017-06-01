Надя Волянова призналась в любви Джонни Деппу обнаженной фотосессией

Называющая себя певицей и русской Леди Гагой Надя Волянова, больше известная своими пикантными фотосессиями, чем достижениями на поп-сцене, избрала оригинальный способ признаться в любви своему кумиру - актеру Джонни Деппу.
По случаю выхода очередной части кинофраншизы "Пираты Карибского моря" Надя устроила фотосессию в пиратском нарядке. Правда, из пиратской атрибутики на ней были лишь шляпа и повязка на глазу, а также бутафорская сабля в руках.
При этом Волянова призвала людей не смотреть пиратские копии фильма, а пойти в кинотеатр, отмечает DELFI Izklaide.