Надя Волянова призналась в любви Джонни Деппу обнаженной фотосессией

По случаю выхода очередной части кинофраншизы "Пираты Карибского моря" Надя устроила фотосессию в пиратском нарядке. Правда, из пиратской атрибутики на ней были лишь шляпа и повязка на глазу, а также бутафорская сабля в руках.

При этом Волянова призвала людей не смотреть пиратские копии фильма, а пойти в кинотеатр, отмечает DELFI Izklaide.