Надя Волянова призналась в любви Джонни Деппу обнаженной фотосессией

SHOWTIME!
четверг, 1 июня 2017 г. 17:10
Называющая себя певицей и русской Леди Гагой Надя Волянова, больше известная своими пикантными фотосессиями, чем достижениями на поп-сцене, избрала оригинальный способ признаться в любви своему кумиру - актеру Джонни Деппу.
© Vida Press

По случаю выхода очередной части кинофраншизы "Пираты Карибского моря" Надя устроила фотосессию в пиратском нарядке. Правда, из пиратской атрибутики на ней были лишь шляпа и повязка на глазу, а также бутафорская сабля в руках.

При этом Волянова призвала людей не смотреть пиратские копии фильма, а пойти в кинотеатр, отмечает DELFI Izklaide.

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