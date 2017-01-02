Начать Новый год с чистого листа: советы Пауло Коэльо

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понедельник, 2 января 2017 г. 17:01
Известный писатель Пауло Коэльо рассказывает, как завершить этот год и начать жизнь с чистого листа, пишет Lifehacker.
Paulo Coelho
© Reuters/Scanpix

Оставляйте прошлое в прошлом. Не пытайтесь удержаться за какую-то ситуацию или за какого-то человека. Если слишком долго растягивать один жизненный этап, вы не сможете обрести смысл и счастье на новом этапе.

Вы, конечно, можете сказать себе, что не сделаете следующий шаг, пока не поймете, почему то, что раньше казалось важным и незыблемым, потеряло смысл. Но такое отношение к ситуации будет только утомлять вас самих и ваших близких.

Все проходит, и мы должны отпускать прошлое, как бы тяжело это ни было.

Все в этом видимом мире — отражение того, что происходит в нашем сердце. Только избавившись от тяготящих вас чувств, вы освободите место для новых впечатлений.

Отпустите прошлое. Освободитесь от него. Не забывайте, что никто не застрахован от поражений. Главное — двигаться дальше.

Не ждите ничего взамен, не ждите, что кто-то оценит ваши старания или ваши чувства. Перестаньте зацикливаться на одних и тех же мыслях, перестаньте думать о том, что вы потеряли, — это только отравляет вашу жизнь.

Нет ничего опаснее, чем отрицать, что отношения подошли к концу, или постоянно откладывать принятие решения в ожидании подходящего момента.

Чтобы начать с чистого листа, нужно оставить пройденный этап в прошлом. Не из гордости или слабости, а просто потому, что он больше не вписывается в вашу жизнь. Скажите себе, что прошедшее не вернуть. Да, это звучит банально, но сделать это крайне важно.

Так что перестаньте жить прошлым и начните жить настоящим.

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