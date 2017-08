Хотелось бы, конечно, продлить интригу, но поползли дурацкие слухи, придется расколоться чуть раньше 😂😂😂 Да, это правда, программа " Наедине со всеми" закрыта. Но это неправда, что программу закрыло руководство канала. Это было исключительно моё желание и настоятельная просьба. За 4 года в эфире мы сняли 600 выпусков, и это была очень трудная работа, хотя и бесконечно интересная. Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину, и снижала своё качество. В связи с этим, мы вместе с руководством канала приняли решение о закрытии проекта. Я понимаю, что вы будете сожалеть и будете даже высказывать мне претензии, перечислять потенциальных героев и прочее. Но я уверена, что телевидение сегодня должно быть как никогда динамичным, и нужно уметь вовремя заканчивать проекты, оставляя о них добрую память 😍Но я никуда не ухожу с 1 канала❗️❗️❗️Мы договорились о новых проектах, которые сейчас находятся в стадии разработки 👆🏻Редакция программы не распущена, а работает на полную катушку💪🏻И мы надеемся на новые встречи с вами в новом сезоне, с новыми силами и новыми идеями! 😘❤️#непереживайте#всебудетхорошо#@1tv#всевпереди#неверьтеслухам



