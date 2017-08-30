По ее словам, первый выпуск "Сегодня вечером" с новыми ведущими выйдет в субботу, 2 сентября.
Ранее на Первом канале подтвердили закрытие передачи Меньшовой "Наедине со всеми".
Сама Меньшова написала, что ей понятна реакция зрителей - они будут сожалеть и высказывать претензии, перечислять потенциальных героев. Но ведущая уверена, что телевидение сегодня должно быть как никогда динамичным, и нужно уметь вовремя заканчивать проекты, оставляя о них добрую память
"Но я никуда не ухожу с 1 канала. Мы договорились о новых проектах, которые сейчас находятся в стадии разработки. Редакция программы не распущена, а работает на полную катушку. И мы надеемся на новые встречи с вами в новом сезоне, с новыми силами и новыми идеями!", - написала в своем Инстаграмме Ю.Меньшова.
Хотелось бы, конечно, продлить интригу, но поползли дурацкие слухи, придется расколоться чуть раньше 😂😂😂 Да, это правда, программа " Наедине со всеми" закрыта. Но это неправда, что программу закрыло руководство канала. Это было исключительно моё желание и настоятельная просьба. За 4 года в эфире мы сняли 600 выпусков, и это была очень трудная работа, хотя и бесконечно интересная. Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину, и снижала своё качество. В связи с этим, мы вместе с руководством канала приняли решение о закрытии проекта. Я понимаю, что вы будете сожалеть и будете даже высказывать мне претензии, перечислять потенциальных героев и прочее. Но я уверена, что телевидение сегодня должно быть как никогда динамичным, и нужно уметь вовремя заканчивать проекты, оставляя о них добрую память 😍Но я никуда не ухожу с 1 канала❗️❗️❗️Мы договорились о новых проектах, которые сейчас находятся в стадии разработки 👆🏻Редакция программы не распущена, а работает на полную катушку💪🏻И мы надеемся на новые встречи с вами в новом сезоне, с новыми силами и новыми идеями! 😘❤️#непереживайте#всебудетхорошо#@1tv#всевпереди#неверьтеслухам
Хотелось бы, конечно, продлить интригу, но поползли дурацкие слухи, придется расколоться чуть раньше 😂😂😂 Да, это правда, программа " Наедине со всеми" закрыта. Но это неправда, что программу закрыло руководство канала. Это было исключительно моё желание и настоятельная просьба. За 4 года в эфире мы сняли 600 выпусков, и это была очень трудная работа, хотя и бесконечно интересная. Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину, и снижала своё качество. В связи с этим, мы вместе с руководством канала приняли решение о закрытии проекта. Я понимаю, что вы будете сожалеть и будете даже высказывать мне претензии, перечислять потенциальных героев и прочее. Но я уверена, что телевидение сегодня должно быть как никогда динамичным, и нужно уметь вовремя заканчивать проекты, оставляя о них добрую память 😍Но я никуда не ухожу с 1 канала❗️❗️❗️Мы договорились о новых проектах, которые сейчас находятся в стадии разработки 👆🏻Редакция программы не распущена, а работает на полную катушку💪🏻И мы надеемся на новые встречи с вами в новом сезоне, с новыми силами и новыми идеями! 😘❤️#непереживайте#всебудетхорошо#@1tv#всевпереди#неверьтеслухам
Принц Уильям с супругой лично проводят принца Джорджа в школу (1)
Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кэтрин...
На Первом канале Малахова заменят Галкин и Меньшова (1)
Вместо Андрея Малахова передачу "Сегодня вечером" будут...
Финал сезона "Игры престолов" установил новый рекорд по просмотрам
Премьеру финального эпизода седьмого сезона "Игры...
TOP новостей
Раскрыли замысел учений "Запад 2017": Литве выпала роль агрессора (60)
Вейшнория, Весбария, Лубения. Такие странные названия...
Спикер подлил масла в огонь: витаутасам в Литве не везет (25)
В Литве по-прежнему не смолкают страсти в связи с...
Правительство обсуждает вопрос повышения минималки
Правительство Литвы предприняло шаги для того, чтобы с 1...
Сквернялис обещает с октября повысить пенсии на 13 евро (5)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обещает, что...
Вильнюсским детским садам запретили брать деньги с родителей (1)
Вильнюсский горсовет 30 августа на 4,4 млн. евро увеличил...