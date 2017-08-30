По ее словам, первый выпуск "Сегодня вечером" с новыми ведущими выйдет в субботу, 2 сентября.

Ранее на Первом канале подтвердили закрытие передачи Меньшовой "Наедине со всеми".

Сама Меньшова написала, что ей понятна реакция зрителей - они будут сожалеть и высказывать претензии, перечислять потенциальных героев. Но ведущая уверена, что телевидение сегодня должно быть как никогда динамичным, и нужно уметь вовремя заканчивать проекты, оставляя о них добрую память

"Но я никуда не ухожу с 1 канала. Мы договорились о новых проектах, которые сейчас находятся в стадии разработки. Редакция программы не распущена, а работает на полную катушку. И мы надеемся на новые встречи с вами в новом сезоне, с новыми силами и новыми идеями!", - написала в своем Инстаграмме Ю.Меньшова.







