На концерт ВИА Гры продали лишь 31 билет

В чем причина падения интереса к культовой женской группе, с начала нулевых покорявшей мужское население страны? Об этом Лайф спросил экспертов шоу-бизнеса и причастных к проекту в разные годы людей.
“У девочек новая публика, которую нужно еще наращивать. Это смелый шаг — решиться собрать Crocus, спустя три года. Не знаю, смогли бы мы сделать это за такой короткий срок. Новую “ВИА Гру” критикуют поклонники золотого состава, которых можно понять”, — экс-солистка “ВИА Гры” Надежда Грановская-Мейхер.
Новую “ВИА Гру” Константин Меладзе собрал в 2013 году, сделав из кастинга певиц масштабное реалити-шоу “Хочу V ВИА Гру”. Вместе с продюсером Аланом Бадоевым Меладзе договорился о трансляции проекта сразу на четырех крупнейших телеканалах СНГ: белорусском ОНТ, российском НТВ, украинском 1+1 и казахстанском НТК. Тогда в новую “ВИА Гру” вошли 25-летняя Эрика Герцег, 23-летняя Миша Романова и 20-летняя Анастасия Кожевникова. В ближайшие полтора года хиты “Перемирие”, “У меня появился другой”, “Так сильно” и “Кислород” фигурировали в музыкальных чартах. Однако, несмотря на активный пиар в ТВ-шоу и богатое наследие коллектива, Меладзе не уберег обновленную группу от провальной отмены большого сольного концерта в столичном Crocus City Hall.
“Царь-то ведь ненастоящий!Та “ВИА Гра”, которая собирала залы и осталась в сердцах и памяти людей, не имеет ничего общего с этим коллективом! Это то же самое, что сейчас кто-то соберет The Beatles”,— продюсер Виктор Дробыш.
Последний раз многотысячный зал в Москве “ВИА Гра” собрала в уже далеком 2011-м. Тогда на 10-летии группы в том же Crocus City Hall спели сразу несколько составов коллектива. Компанию девушкам на сцене составили Григорий Лепс и Валерий Меладзе. Большего успеха новая “ВИА Гра” с тех пор на столичных концертных площадках не добилась. Музыкальный критик Сергей Соседов объясняет происходящее исчезновением главной фишки коллектива — секса.
“Зачем было набирать новую “ВИА Гру”, когда старая надоела? Все хорошо в меру, когда это свежо, а не скучно, банально и предсказуемо. Публика пресытилась этой сексуальностью, поэтому и не покупают билеты”, — музыкальный критик Сергей Соседов.
В продюсерском центре Константина Меладзе Лайфу заявили, что причина отмены концертов вовсе не в низких продажах билетов.
“Мы решили получше подготовиться к большому концерту и перенесли его на осень — это по всем параметрам будет правильнее, к тому же в феврале будут другие крупные концерты, как Big Love Show”, — пиар-менеджер VelVet Music Елизавета Феофанова.