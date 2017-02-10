На "Грэмми" почтят память Джорджа Майкла и Принса

Принс скончался 21 апреля, Майкл – 25 декабря. По словам организаторов, запланированы два "незабываемых" трибьюта. Кто примет участие в этих выступлениях, пока неизвестно.

Как заявил президент и гендиректор академии Нил Портноу, Майкл и Принс были поп-иконами, демонстрировавшими редкую музыкальную гениальность и неземную харизму. По словам Портноу, уход таких креативных новаторов стал огромной потерей.

Церемония вручения состоится 12 февраля в Лос-Анджелесе.