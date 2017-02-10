На "Грэмми" почтят память Джорджа Майкла и Принса

Gazeta.ru
пятница, 10 февраля 2017 г. 07:54
На церемонии вручения премии "Грэмми" почтят память музыкантов Джорджа Майкла и Принса, сообщает Billboard со ссылкой на Американскую академию звукозаписи.
© Vida Press

Принс скончался 21 апреля, Майкл – 25 декабря. По словам организаторов, запланированы два "незабываемых" трибьюта. Кто примет участие в этих выступлениях, пока неизвестно.

Как заявил президент и гендиректор академии Нил Портноу, Майкл и Принс были поп-иконами, демонстрировавшими редкую музыкальную гениальность и неземную харизму. По словам Портноу, уход таких креативных новаторов стал огромной потерей.

Церемония вручения состоится 12 февраля в Лос-Анджелесе.

Gazeta.ru
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