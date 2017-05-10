На "Евровидении" в Киеве разыграны первые путевки в финал

Первый финал музыкального конкурса "Евровидение-2017" завершился в ночь на среду, 10 мая, в столице Украины. 10 из 18 участников получили право представить свою страну в финале конкурса 13 мая.
Первыми финалистами стали представитель Швеции Робин Бенгтссон, певец Сальвадор Собрал из Португалии, исполнительница Деми из Греции, представительница Азербайджана Диана Гаджиева и группа "SunStroke Project" из Молдавии.
В финал конкурса также вышли певица Кася Мось из Польши, представительница Армении Арцвик Арутюнян, Исайя Фаербрейс из Австралии, певец Ховиг из Кипра и певица Бланш из Бельгии.
Второй полуфинал состоится в четверг, 11 мая. Конкурс проходит в Киеве в обстановке повышенных мер безопасности.