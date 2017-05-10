На "Евровидении" в Киеве разыграны первые путевки в финал

Первыми финалистами стали представитель Швеции Робин Бенгтссон, певец Сальвадор Собрал из Португалии, исполнительница Деми из Греции, представительница Азербайджана Диана Гаджиева и группа "SunStroke Project" из Молдавии.

В финал конкурса также вышли певица Кася Мось из Польши, представительница Армении Арцвик Арутюнян, Исайя Фаербрейс из Австралии, певец Ховиг из Кипра и певица Бланш из Бельгии.

Второй полуфинал состоится в четверг, 11 мая. Конкурс проходит в Киеве в обстановке повышенных мер безопасности.