На "Евровидении" в Киеве разыграны первые путевки в финал

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Deutsche Welle
среда, 10 мая 2017 г. 08:18
Первый финал музыкального конкурса "Евровидение-2017" завершился в ночь на среду, 10 мая, в столице Украины. 10 из 18 участников получили право представить свою страну в финале конкурса 13 мая.
Moldovos grupė "Sunstroke Project"
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Первыми финалистами стали представитель Швеции Робин Бенгтссон, певец Сальвадор Собрал из Португалии, исполнительница Деми из Греции, представительница Азербайджана Диана Гаджиева и группа "SunStroke Project" из Молдавии.

В финал конкурса также вышли певица Кася Мось из Польши, представительница Армении Арцвик Арутюнян, Исайя Фаербрейс из Австралии, певец Ховиг из Кипра и певица Бланш из Бельгии.

Второй полуфинал состоится в четверг, 11 мая. Конкурс проходит в Киеве в обстановке повышенных мер безопасности.

Deutsche Welle
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