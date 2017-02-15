Музыканты Guns N’ Roses разозлили фанатов, забыв, в каком городе выступают

Участники легендарной хард-рок-группы Guns N' Roses разозлили своих поклонников во время выступления в австралийском Мельбурне. Один из участников команды поприветствовал толпу криком: "Сидней!". Публика начала негодовать, артистам пришлось извиняться, сообщает Sydney Morning Herald.

Группа опоздала на собственный концерт на час. Перед началом шоу техник команды Макбоб решил подбодрить собравшихся. К сожалению, мужчина забыл, в каком городе они с коллегами находятся.

Goodnight Melton! There will be no encore! pic.twitter.com/cqIlWHV8cN— BRIGGS AKA BIG SIGH (@BriggsGE) February 14, 2017

В результате многочисленных гневных твитов австралийских поклонников группы, музыкантам Guns N' Roses пришлось принести жителям Мельбурна свои извнения. "Мельбурн! Впервые за 30 лет Макбоб допустил ошибку. Нам искренне жаль. Спасибо, что пришли!", — написали артисты.