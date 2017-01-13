Музыкальный критик раскритиковал Аллегрову и Ротару

Музыкальный критик Сергей Соседов прошелся по главным пенсионеркам российского шоу-бизнеса. Он считает, что они давно уже далеки от творчества.

Выступление в Dni.Ru специалиста по российскому шоу-бизнесу Сергея Соседова вызвало большой резонанс. "Соседов совершенно прав, Пугачева утратила свое лицо. Киркоров и другие певцы уже надоели, постоянно одни и те же физиономии", "Браво, Соседов, браво!!! И где найти ту петицию, подскажите, хочу подписать. За новую и талантливую молодежь!", "Соседов прав на 100%. Но как убрать эту пенсионерку-клоунессу с ТВ? Ей принадлежит ТВ-канал, престижное эфирное время вещания и т.д." – пишут читатели в комментариях к материалу "Пугачеву приняли за двойника-мутанта".

Оказалось, претензии у него есть и к другим немолодым исполнительницам нашей эстрады – Сергей осуждает их за примитив и безвкусицу. "Меня поражает София Ротару – она совершенно, по-моему, одурела, – говорит Соседов. – Вы послушайте, что она поет сегодня – какой-то ужас, типа "Океана твоей любви"! Она просто дезориентирована. За последние годы Ротару выпустила только две более-менее приличные песни – "Белая зима" и "Белый танец", все остальное – откровенный шлак. У нее были гениальные вещи, написанные композитором Матецким, Бабаджаняном – "Верни мне музыку", "Лаванда", но все в прошлом. У меня такое чувство, что сегодня Ротару кто-то просто двигает из власти, потому что певица в ее нынешнем состоянии очень далека от творчества".

Справедливо возмущается Соседов и песнями Ирины Аллегровой. Ведь большего абсурда и примитива, чем слова представленной в Новогоднюю ночь на "Первом канале" "императрицей" песни Made in Russia и придумать трудно: "Потоскую в Тоскане, Заморочусь в Марокко, Мне от солнца чужого, от солнца чужого Мало прока. Я помаюсь в Майами, Я смешаюсь с Ла-Маншем. И скорее домой, и скорее домой. Я ведь Made in Russia". "Примитивная, пошлая, но еще с перцем", – так охарактеризовал Аллегрову музыкальный критик.