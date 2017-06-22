Мужа певицы Жасмин в Кишиневе приговорили к 7,5 годам тюрьмы

 (1)
Lenta.ru
четверг, 22 июня 2017 г. 09:52
Суд Кишинева приговорил бизнесмена Илана Шора к 7,5 годам лишения свободы. Об этом в среду, 21 июня, сообщает "Интерфакс".
© RIA/Scanpix

Regnum сообщает, что прокуратура просила для бизнесмена наказания в виде 19 лет заключения. Сторона защиты назвала требование чрезмерным.

Шора, мужа певицы Жасмин, обвиняли в причастности к краже средств из трех молдавских банков на общую сумму в 700 миллионов долларов. Он был одним из основных акционеров и председателем совета директоров в Bаncа de Economii и владел пакетами акций Banca Sociala и Unibank. Деньги были выведены за рубеж в 2014 году. Против бизнесмена было возбуждено уголовное дело, в 2015 году его поместили под домашний арест. Уже после этого он зарегистрировался кандидатом на выборы мэра города Огрев. Его выпустили для участия в кампании, заменив меру пресечения на подписку о невыезде, и после победы не стали отменять это решение.

Осенью 2015 года Шор явился в Национальный центр по борьбе с коррупцией и рассказал, что за несколько лет заплатил бывшему премьер-министру Молдавии Владу Филату около 250 миллионов долларов за различные услуги и общее покровительство бизнесу. На основании этих показаний политика в июне 2016 года приговорили к девяти годам тюрьмы.

Шор родился в 1987 году в Тель-Авиве. Когда ему было два года, семья переехала в Кишинев. Считается одним из крупнейших бизнесменов Молдавии. Помимо нескольких торговых компаний, владеет авиаперевозчиком Air Klassika Executive, рядом телеканалов, футбольным клубом "Милсами".

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Мужа певицы Жасмин в Кишиневе приговорили к 7,5 годам тюрьмы (1)

Мужа певицы Жасмин в Кишиневе приговорили к 7,5 годам тюрьмы
Суд Кишинева приговорил бизнесмена Илана Шора к 7,5 годам лишения свободы. Об этом в среду, 21 июня, сообщает "Интерфакс".

Киркоров растрогал нежностью с Галкиным (6)

Киркоров растрогал нежностью с Галкиным
Филипп Киркоров трогательно поздравил своего коллегу и друга Максима Галкина с днем рождения по Сети. Лично встретится он тоже пообещал, но только после того, как "накопит".

Как Волочкова пригрела на груди альфонса (15)

Как Волочкова пригрела на груди альфонса
Звезда балета и светская львица Анастасия Волочкова откровенно рассказала об отношениях с водителем и личным помощником. Мужчина воспользовался ее доверием и теплым отношением ради личной выгоды.

Семье Фриске хотят простить многомиллионный долг (16)

Ž. Friskės tėvas prabilo apie D. Šepeliovo užpuolimą.
Писатель и общественный деятель Олег Рой поделился с корреспондентом Dni.Ru своим взглядом на события, происходящие в семье Жанны Фриске после ее смерти. Олег считает, что мир между родными людьми певицы восторжествует лишь после того, как "Русфонд" аннулирует иск к наследникам Жанны.

Немцы возмущены предстоящим концертом группы Scooter в Крыму (41)

Scooter nariai
Запланированное участие немецкой техно-группы Scooter в музыкальном фестивале в Крыму вызвало в Германии волну критики.
Facebook друзья
Rambler's Top100