Мужа певицы Жасмин в Кишиневе приговорили к 7,5 годам тюрьмы

Суд Кишинева приговорил бизнесмена Илана Шора к 7,5 годам лишения свободы. Об этом в среду, 21 июня, сообщает "Интерфакс".

Regnum сообщает, что прокуратура просила для бизнесмена наказания в виде 19 лет заключения. Сторона защиты назвала требование чрезмерным.

Шора, мужа певицы Жасмин, обвиняли в причастности к краже средств из трех молдавских банков на общую сумму в 700 миллионов долларов. Он был одним из основных акционеров и председателем совета директоров в Bаncа de Economii и владел пакетами акций Banca Sociala и Unibank. Деньги были выведены за рубеж в 2014 году. Против бизнесмена было возбуждено уголовное дело, в 2015 году его поместили под домашний арест. Уже после этого он зарегистрировался кандидатом на выборы мэра города Огрев. Его выпустили для участия в кампании, заменив меру пресечения на подписку о невыезде, и после победы не стали отменять это решение.

Осенью 2015 года Шор явился в Национальный центр по борьбе с коррупцией и рассказал, что за несколько лет заплатил бывшему премьер-министру Молдавии Владу Филату около 250 миллионов долларов за различные услуги и общее покровительство бизнесу. На основании этих показаний политика в июне 2016 года приговорили к девяти годам тюрьмы.

Шор родился в 1987 году в Тель-Авиве. Когда ему было два года, семья переехала в Кишинев. Считается одним из крупнейших бизнесменов Молдавии. Помимо нескольких торговых компаний, владеет авиаперевозчиком Air Klassika Executive, рядом телеканалов, футбольным клубом "Милсами".