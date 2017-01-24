Мужа Королевой назвали голодранцем

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Dni.ru
вторник, 24 января 2017 г. 13:13
Супруг популярной певицы Наташи Королевой Сергей Тарзан Глушко похвастался в интервью, что ему завидуют бизнесмены. Один из них даже в сердцах обозвал стриптизера голодранцем.
© Instagram

Мало кто знает, что по профессии Тарзан на самом деле является военным инженером. Однако в свое время эффектный, мускулистый мачо подался в стриптизеры и ни разу не пожалел об этом.

"Хотя это было очень непросто. Не каждый бы так смог сойти с проторенного пути. Я ведь уже офицером был, старшим лейтенантом. Можно было расслабиться, получать зарплату, пайки. Но я поверил в то, что у меня есть другое предназначение", – признался Сергей, смотреть на оголенные бицепсы и трицепсы которого обожают толпы женщин.

Глушко доволен тем, как складывается его жизнь. "Меня иногда спрашивают: "Вот вы счастливы, у вас такая семья?" Семья – это очень важно, недаром ведь она называется тылом. Но это не главное, чтобы человек чувствовал себя очень счастливым. Главное – реализоваться", – убежден востребованный стриптизер и актер, у которого на данный момент много спектаклей.

Сергей даже вызывает зависть у предпринимателей. "Сколько раз ко мне подходили успешные бизнесмены и говорили: "Ты же голодранец, но как я тебе завидую! Я могу купить все что угодно, но я вижу: то, что ты получаешь, несоизмеримо с этими гребаными бабками". А я отвечаю: "Да, если ты нефтяник, качаешь нефть и несчастлив, значит, тебе надо идти в стриптизеры", – рассказал Тарзан.

Он отдает всего себя искусству. "Таких людей, как я, масса. Их называют перфекционисты. Я много занимаюсь творчеством. Танцую, у меня свой коллектив. Играю в театре. Иногда пою. Я антрепризный актер. У меня много спектаклей. Я заболел театром и даже пошел учиться в ГИТИС, – цитирует Сергея сайт Sobesednik.ru. – В одном спектакле я играл отрицательного персонажа. Мне говорили друзья: "Что у тебя за роль такая?!" А я им: "Да ради того, чтобы с этими людьми на одной сцене находиться, я готов табуретку играть".

Добрый вечер))))

A photo posted by Серргей Глушко(Тарзан) (@lovepussu) on Jun 22, 2016 at 10:59am PDT


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