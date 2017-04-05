Муж раскрыл секреты Ларисы Гузеевой

Игорь Бухаров рассказал об отношениях с супругой, популярной актрисой Ларисой Гузеевой. Он сообщил о том, что не всегда слова его жены стоит воспринимать буквально, и признался, как испортил ей радость.

Лариса Гузеева снискала любовь среди публики благодаря неподражаемому ведению передачи "Давай поженимся". Причем весьма часто актриса упоминала своего супруга Игоря Бухарова и прочую родню, рассказывая разные случаи из жизни. Однако, как утверждает супруг Гузеевой, не следует воспринимать слова его жены как абсолютную истину.

"Понимаете, это такой прием. Она говорит: "Моя мама считает, что…", или "Как говорит мой муж…" Но это просто слова! Надо четко понимать: это – программа, шоу, она – актриса, которая выполняет свою работу", – объяснил Бухаров. При этом Игорь отметил, что в жизни Лариса не такая бойкая и говорливая. Дома актриса предпочитает "находиться в состоянии нирваны".

Бухаров и Гузеева женаты более 15 лет. Их знакомство произошло, когда им было по 17, иногда они встречались в ресторанах. К слову, благодаря мужу Лариса не получает никакого удовольствия от посещения таких заведений. "Я испортил Ларисе радость от походов по ресторанам, а она мне – все, что касается кино. Раньше я смотрел фильмы и не понимал, как это сделано. Кино для меня было либо хорошее, либо не очень. С Ларисой же каждый совместный просмотр превращается в доскональный разбор: не так свет стоит, актер не так отреагировал, тут – неправильный монтаж", – цитирует Бухарова "Телепрограмма".

Сейчас супруги заняты в новом кулинарном телепроекте. По признанию Игоря, ему помогает жена. "Лариса мне дает подсказки. Съемки для меня – новый опыт, все интересно. И мне здесь достаточно комфортно. На телевидении Лариса гуру, поэтому она главная, я к ней прислушиваюсь", – рассказал мужчина.

Кстати, несмотря на то, что Игорь Бухаров давно работает в ресторанном бизнесе, дома у плиты стоит Лариса Гузеева. "Лариса, будучи женщиной, считает, что это не мужское дело, что это ее вотчина. Говорит: "Ты здесь не командуй. Дома я главный шеф-повар и ресторатор", – отметил Игорь Бухаров.

Стану богатой скуплю все у @officialpary ! Обожаю! 💖💞💙

A post shared by Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) on Mar 5, 2017 at 5:51am PST







Первый спектакль в Новом Году! Все любимые!!!🌺💝🌸💖💙💞💐

A post shared by Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) on Jan 18, 2017 at 9:44am PST





