Муж-гей, бабушка из России и передозировки: семь неизвестных фактов о Кэрри Фишер

1. Ее фамилия по бабушке — Винокур

Кэрри родилась в Калифорнии в “золотой” голливудской семье, но ее предки были из России. Отец актрисы, популярнейший певец 50-х Эдди Фишер, появился на свет в еврейской семье. Бабушку Кэрри по отцовской линии звали Катерина Винокур, после революции она эмигрировала из Российской империи в Америку. Мать Кэрри, голливудская звезда Дэбби Рейнольдс, снялась в культовом фильме “Поющие под дождем” и была одной из первых красавиц своего времени. Тем не менее, Эдди Фишер бросил ее, закрутив роман с не менее ослепительной Элизабет Тейлор. Когда Кэрри было два года, родители развелись.

Эдди Фишер женился на Тейлор, а мать вышла замуж за обувного магната — миллионера. “Папа всегда был немного не в себе из-за наркотиков, но вообще он был довольно милым”, — откровенничала Кэрри в 80-х. Эдди Фишер умер всего на шесть лет раньше дочери, в 2010 году. С Тейлор Кэрри связывали сложные отношения: в молодости она поссорилась с Элизабет на одной из вечеринок, и та скинула ее в бассейн (у обоих темпераменты были такими же бешеными, как и их слава). А в 90-х, поняв, что делить им больше нечего, Элизабет Тейлор и Кэрри Фишер подружились.

2. Сыграв ее, Мэрил Стрип получила “Оскар”

В голливудских семьях что ни ссора, то повод для книги или экранизации. В активе Кэрри есть и то, и другое. Фишер долгое время не ладила с матерью. О своей ссоре с Дэбби Рейнольдс она написала автобиографический роман “Открытки с края бездны”. В 1991 году режиссер Майкл Николс (обладатель “Оскара”, Грэмми и прочих наград) поставил по нему одноименный фильм, в котором экранную Кэрри Фишер сыграла Мэрил Стрип. За эту роль Мэрил получила “Оскар”. Кстати, Дэбби Рейнольдс жива и по сей день. Она пережила и дочь, и бывшего мужа Эдди Фишера — сейчас ей 84 года.В последние годы они с Кэрри сблизились настолько, что даже жили в соседних домах.

3. Ее муж ушел к другому

Самые продолжительные отношения Кэрри связывали с голливудским агентом Брайаном Лурдом — одним из лучших специалистов по кастингу актеров в США. Они встречались в 90-х годах, прожили вместе три года, у них родилась дочь Билли Кэтрин (сейчас ей 24, и она тоже актриса), но официально не были женаты. Гражданский брак рухнул, когда Брайан совершил каминг-аут — признался, что он гей. И ушел от Кэрри к мужчине. “Он сказал мне, что это я сделала его геем — когда начала снова употреблять кодеин, — писала Фишер в своей книге. — А я ответила ему: “Ты же знаешь, я всегда игнорировала предупреждения о побочных эффектах на этикетках”. Тем не менее, ради дочки она постаралась сохранить с Брайаном хорошие отношения, и даже устраивала семейные пикники, куда приглашала и любовника экс-супруга.

Когда в Америке узаконили гей-браки, Брайан Лурд официально женился на своем партнере. Подружкой невесты была Билли — его дочь от Кэрри Фишер.

A photo posted by Billie Lourd (@praisethelourd) on Oct 12, 2016 at 2:29pm PDT

4. Она развелась спустя 11 месяцев после свадьбы

Кэрри официально вышла замуж лишь раз в жизни — в 1983 году она сыграла свадьбу с певцом Полом Саймоном, с которым до этого встречалась около шести лет. Брак был скоротечным — они развелись уже через 11 месяцев. “Это была прекрасная свадьба, но ужасный брак”, — объясняла актриса. Биограф Пола Саймона, написавший о нем книгу, был более конкретен: “Пола просто достало то, что Кэрри постоянно приходила домой с головой, одурманенной наркотиками”.

5. Ее лечили от биполярного расстройства

Всю жизнь Кэрри Фишер страдала целым букетом психических расстройств — она лежала в клиниках из-за биполярного расстройства, депрессии и психоза. Актриса до последних дней принимала препараты, помогающие ей справиться с психологическими проблемами и наркотической зависимостью. В своей неуравновешенности и несложившейся личной жизни Кэрри всегда винила Голливуд. “Я порождение Голливуда. Когда встречается кто-то, настолько знаменитый, как мои родители, у них получается что-то вроде меня”, — писала она в одной из своих автобиографий. Актриса всегда жалела, что своим образом жизни доставила много проблем дочери Билли. “Много вы знаете девочек, которые в восемь лет навещают своих матерей в психиатрических клиниках? — писала она. — Оглядываясь назад, я жалею, что принесла столько боли и стыда своей дочери”.

6. Во время съемок “Звездных войн” чуть не умерла от передозировки

Алкоголь, кокаин, марихуана — чего только не употребляла Кэрри долгие годы подряд. У нее была наркотическая зависимость длиною в жизнь. Первый косячок с марихуаной Кэрри выкурила, когда ей было 13 лет, LCD попробовала в 21. Она выросла в богемном голливудском мире, где наркотики были доступны и не слишком осуждались — особенно, учитывая, что их годами употреблял ее собственный отец. Во время съемок пятого эпизода “Звездных войн” она едва не умерла от передозировки — о чем откровенно рассказала в своей книге. Собственно, сердечный приступ, от которого скончалась актриса, — это следствие ее рок-н-рольного образа жизни. Как признавалась сама Кэрри, из-за наркотиков она не раз была между жизнью и смертью. В 1985 году, едва не умерев в очередной раз, Кэрри 20 дней провела в клинике для реабилитации наркоманов.

7. Она отказалась от роли в “Терминаторе”

Кэрри стала принцессой Леей в 19 лет и, по сути, всю жизнь была актрисой одной роли — хотя могла бы круто переломить свою карьеру. Ей предлагали сняться в “Терминаторе”, но сценарий показался ей неинтересным. В итоге Сару Коннор — маму главного героя — сыграла Линда Гамильтон.