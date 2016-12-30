Муж-гей, бабушка из России и передозировки: семь неизвестных фактов о Кэрри Фишер

 (3)
Бублик
пятница, 30 декабря 2016 г. 11:12
27 декабря не стало 60-летней Кэрри Фишер — знаменитой принцессы Леи из “Звездных войн”. Ею восхищались, ей подражали, ее золотое бикини стало культовой вещью и до сих пор считается одним из самых сексуальных образов большого экрана. Казалось, у ее ног — весь мир. И в то же время в своих автобиографических романах актриса не раз признавалась, что она глубоко несчастна, пишет “Комсомольская правда”.
Aktorė Carrie Fisher
© Reuters/ Scanpix

1. Ее фамилия по бабушке — Винокур

Кэрри родилась в Калифорнии в “золотой” голливудской семье, но ее предки были из России. Отец актрисы, популярнейший певец 50-х Эдди Фишер, появился на свет в еврейской семье. Бабушку Кэрри по отцовской линии звали Катерина Винокур, после революции она эмигрировала из Российской империи в Америку. Мать Кэрри, голливудская звезда Дэбби Рейнольдс, снялась в культовом фильме “Поющие под дождем” и была одной из первых красавиц своего времени. Тем не менее, Эдди Фишер бросил ее, закрутив роман с не менее ослепительной Элизабет Тейлор. Когда Кэрри было два года, родители развелись.

Эдди Фишер женился на Тейлор, а мать вышла замуж за обувного магната — миллионера. “Папа всегда был немного не в себе из-за наркотиков, но вообще он был довольно милым”, — откровенничала Кэрри в 80-х. Эдди Фишер умер всего на шесть лет раньше дочери, в 2010 году. С Тейлор Кэрри связывали сложные отношения: в молодости она поссорилась с Элизабет на одной из вечеринок, и та скинула ее в бассейн (у обоих темпераменты были такими же бешеными, как и их слава). А в 90-х, поняв, что делить им больше нечего, Элизабет Тейлор и Кэрри Фишер подружились.

2. Сыграв ее, Мэрил Стрип получила “Оскар”

В голливудских семьях что ни ссора, то повод для книги или экранизации. В активе Кэрри есть и то, и другое. Фишер долгое время не ладила с матерью. О своей ссоре с Дэбби Рейнольдс она написала автобиографический роман “Открытки с края бездны”. В 1991 году режиссер Майкл Николс (обладатель “Оскара”, Грэмми и прочих наград) поставил по нему одноименный фильм, в котором экранную Кэрри Фишер сыграла Мэрил Стрип. За эту роль Мэрил получила “Оскар”. Кстати, Дэбби Рейнольдс жива и по сей день. Она пережила и дочь, и бывшего мужа Эдди Фишера — сейчас ей 84 года.В последние годы они с Кэрри сблизились настолько, что даже жили в соседних домах.

3. Ее муж ушел к другому

Самые продолжительные отношения Кэрри связывали с голливудским агентом Брайаном Лурдом — одним из лучших специалистов по кастингу актеров в США. Они встречались в 90-х годах, прожили вместе три года, у них родилась дочь Билли Кэтрин (сейчас ей 24, и она тоже актриса), но официально не были женаты. Гражданский брак рухнул, когда Брайан совершил каминг-аут — признался, что он гей. И ушел от Кэрри к мужчине. “Он сказал мне, что это я сделала его геем — когда начала снова употреблять кодеин, — писала Фишер в своей книге. — А я ответила ему: “Ты же знаешь, я всегда игнорировала предупреждения о побочных эффектах на этикетках”. Тем не менее, ради дочки она постаралась сохранить с Брайаном хорошие отношения, и даже устраивала семейные пикники, куда приглашала и любовника экс-супруга.

Когда в Америке узаконили гей-браки, Брайан Лурд официально женился на своем партнере. Подружкой невесты была Билли — его дочь от Кэрри Фишер.

4. Она развелась спустя 11 месяцев после свадьбы

Кэрри официально вышла замуж лишь раз в жизни — в 1983 году она сыграла свадьбу с певцом Полом Саймоном, с которым до этого встречалась около шести лет. Брак был скоротечным — они развелись уже через 11 месяцев. “Это была прекрасная свадьба, но ужасный брак”, — объясняла актриса. Биограф Пола Саймона, написавший о нем книгу, был более конкретен: “Пола просто достало то, что Кэрри постоянно приходила домой с головой, одурманенной наркотиками”.

5. Ее лечили от биполярного расстройства

Всю жизнь Кэрри Фишер страдала целым букетом психических расстройств — она лежала в клиниках из-за биполярного расстройства, депрессии и психоза. Актриса до последних дней принимала препараты, помогающие ей справиться с психологическими проблемами и наркотической зависимостью. В своей неуравновешенности и несложившейся личной жизни Кэрри всегда винила Голливуд. “Я порождение Голливуда. Когда встречается кто-то, настолько знаменитый, как мои родители, у них получается что-то вроде меня”, — писала она в одной из своих автобиографий. Актриса всегда жалела, что своим образом жизни доставила много проблем дочери Билли. “Много вы знаете девочек, которые в восемь лет навещают своих матерей в психиатрических клиниках? — писала она. — Оглядываясь назад, я жалею, что принесла столько боли и стыда своей дочери”.

6. Во время съемок “Звездных войн” чуть не умерла от передозировки

Алкоголь, кокаин, марихуана — чего только не употребляла Кэрри долгие годы подряд. У нее была наркотическая зависимость длиною в жизнь. Первый косячок с марихуаной Кэрри выкурила, когда ей было 13 лет, LCD попробовала в 21. Она выросла в богемном голливудском мире, где наркотики были доступны и не слишком осуждались — особенно, учитывая, что их годами употреблял ее собственный отец. Во время съемок пятого эпизода “Звездных войн” она едва не умерла от передозировки — о чем откровенно рассказала в своей книге. Собственно, сердечный приступ, от которого скончалась актриса, — это следствие ее рок-н-рольного образа жизни. Как признавалась сама Кэрри, из-за наркотиков она не раз была между жизнью и смертью. В 1985 году, едва не умерев в очередной раз, Кэрри 20 дней провела в клинике для реабилитации наркоманов.

7. Она отказалась от роли в “Терминаторе”

Кэрри стала принцессой Леей в 19 лет и, по сути, всю жизнь была актрисой одной роли — хотя могла бы круто переломить свою карьеру. Ей предлагали сняться в “Терминаторе”, но сценарий показался ей неинтересным. В итоге Сару Коннор — маму главного героя — сыграла Линда Гамильтон.

Бублик
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

34-летняя Анна Седокова беременна третьим ребенком (1)

34-летняя Анна Седокова беременна третьим ребенком
Певица на протяжении пяти месяцев тщательно скрывает интересное положение от публики.

Киркоров снял новогодний номер почти ценой жизни (6)

Киркоров снял новогодний номер почти ценой жизни
Миллионы россиян молятся о кумире. Он напугал их не на шутку.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально развелись (2)

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально развелись
30 декабря один из московских загсов поставил точку в семейной истории популярной телеведущей Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова.

ВВС представила свою версию Топ-10 фильмов 2016 года

ВВС представила свою версию Топ-10 фильмов 2016 года
К концу года традиционно подводятся условные итоги самых успешных фильмов, а специализированные сайты и СМИ готовят рейтинги и "горячие десятки" лучших, по их мнению, кинолент. В подобные списки не всегда входят самые кассовые ленты, снискавшие хвалебные отзывы критиков.

СМИ опять решили, что Адель вышла замуж

СМИ опять решили, что Адель вышла замуж
СМИ опять предположили, что британская певица Адель тайно вышла замуж за своего бойфренда Саймона Конеки. Об этом пишет The Telegraph.
Facebook друзья
Rambler's Top100