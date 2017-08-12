Молодая жена об интимной жизни с Иваном Краско

Знаменитый актер и его избранница Наталья появились в эфире телешоу Дмитрия Шепелева. Супруги ответили на откровенные вопросы об интимной жизни.

Отношения Натальи и Ивана нередко становятся поводом для обсуждений и осуждений. Семейная пара решила пройти детектор лжи в эфире программы "На самом деле".

"Я жду от программы, что наконец наступит предел того обывательского копания и инсинуаций в адрес нашей пары. Когда люди утверждают, что Наташка вышла замуж за Ивана Ивановича по расчету, а Иван Иванович, видимо, педофил, который не может унять свои страсти к молоденькой женщине. Все это ерунда", – заявил Иван Иванович.

Наталья Краско заверила, что не стесняется своего брака с мужчиной, который на 60 лет старше. Девушка утверждает, что любит своего мужа, но матерью становиться пока не готова. "У нее было страшное детство. Ее оставили в роддоме, а потом воспитывала приемная мать. Поэтому она знает, что родить человека – значит взять на себя огромную ответственность. У нас сейчас нет на это условий, ни жилищных, ни материальных…" – пояснил Иван Краско.

Знаменитый актер озадачен вопросом, любит ли его Наталья как мужчину. Супруга ответила, что любит Ивана Ивановича и восхищается им как талантливым артистом и педагогом. "Он прекрасный отец. Я люблю его во всех проявлениях", – добавила Краско.

Вопрос ведущего, испытывает ли Наталья влечение к пожилому мужу, смутил девушку. "Я испытываю влечение, когда, допустим… Ну это очень интимный вопрос. Я могу сказать: "Да, я испытываю". Для меня любовь и страсть – это разные вещи, а влечение я отношу к страсти", – слегка смутившись, рассказала актриса.

В ходе беседы с экспертами Наталья Краско затронула тему интимных отношений. По словам молодой женщины, семейная жизнь предполагает занятия сексом, но это не является для нее первоосновой. "Для меня занятия любовью, если так поставлен вопрос, это огромное искусство, и делать так, как делают очень многие люди, просто "обытовляя" это, меня раздражает. У нас с Иваном Ивановичем есть секс", – в утвердительной форме ответила Наталья.

"Я точно не знаю, но подозреваю, что у Наташи был какой-то неприятный в этом смысле опыт. Вполне возможно, что она испытывает какое-то даже отвращение. Психологически", – высказался Иван Иванович.