Молодая жена Ивана Краско выдвинула ему жесткий ультиматум и пригрозила уходом

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вторник, 4 июля 2017 г. 17:47
Сейчас 86-летний Иван Краско и его 26-летняя супруга Наталья проживают в одной квартире с экс-невесткой народного артиста России Маргаритой Звонаревой. В эфире одной из программ актриса сообщила, что им очень трудно уживаться с родственницей, а на днях раскрыла новые подробности их противостояния, пишет Woman.
© RIA/Scanpix

В одном из недавних выпусков программы “Прямой эфир” Наталья Краско рассказала Борису Корчевникову, как складываются тяжело ее отношения с Маргаритой Звонаревой, экс-невесткой Ивана Краско, которая воспитывает его внука Кирилла. Однако в новом интервью актриса пояснила, что родственница вовсе не выгоняет их из дома с народным артистом, а журналисты сильно приукрасили действительность.

“Это все ложь и неправда. Да, у нас есть конфликт — но с кем не бывает, особенно, если ты живешь на общей территории. Она нас не выгоняет. У них есть внутрисемейные конфликты, которые были еще до меня”, — сообщила Наталья порталу StarHit.

По словам Краско, иногда между ней и Звонаревой возникают разногласия на бытовой почве. Однако ее супруг не встает на ее сторону: “Постоянно пытается меня опорочить перед Иваном, который и меня не защищает, и на ее сторону не встает — ведет себя абсолютно индифферентно”. Наталья призналась, что такое поведение Ивана поначалу ее очень обижало, однако она попыталась донести до мужа, что нельзя так себя вести: “Я ему заявила: “Если еще ты мне начнешь говорить, что я ничего не делаю, тогда я соберу вещи и уйду”. Зачем тогда мне бороться за брак, когда тебя вся Россия покрывает “добрыми словами”, так еще и в доме начинается такое?”. Помог ли этот разговор, актриса не рассказала, зато сообщила, что сейчас именно супруг поддерживает ее больше всего и дает силы двигаться дальше.

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