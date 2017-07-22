Модель с огромным бюстом превратилась в африканку

Гламурная модель из Германии Мартина Биг утверждает, что успешно трансформировала себя в чернокожую женщину. 28-летняя обладательница невероятно большого бюста воспользовалась инъекциями искусственного загара для того, чтобы окрасить кожу в коричневый цвет. Своим превращением эта дама похвасталась во время поездки в Лос-Анджелес. Мартина известна тем, что бюстгальтеры для нее готовят по специальному заказу для того, чтобы подчеркнуть зону декольте. Женщина позировала на фоне знаменитых голливудских букв, а свой снимок подписала так: “В прошлый раз я посетила это место блондинкой с белыми волосами и светлой кожей. А теперь я чернокожая женщина с типично африканской прической”

Однако данную трансформацию Мартины уже подвергли критике в фонде по борьбе с расизмом Race Equality Foundation. Его сотрудники полагают, что женщина имеет крайне ограниченное представление о тех трудностях, с которыми сталкиваются представители этнических меньшинств. Еще в апреле Мартина заявила об инъекциях искусственного загара и об использовании уникального 50-лампового солярия, который она установила у себя дома, чтобы обрести африканскую кожу. В будущем Мартину ждет лицевая пластика ради обретения “типично африканских черт внешности”.

A post shared by Martina Big (@martinabigofficial) on Jul 11, 2017 at 10:38am PDT

A post shared by Martina Big (@martinabigofficial) on Jul 11, 2017 at 10:36am PDT