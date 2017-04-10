Модель Ирина Шейк родила первенца

Dni.ru
понедельник, 10 апреля 2017 г. 09:15
Известная российская модель Ирина Шейк родила. Манекенщица подарила своему возлюбленному, голливудскому актеру Брэдли Куперу, первенца.
Irina Shayk
© Vida Press

Как утверждает зарубежная пресса, модель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер впервые стали родителями. Малыш (его пол и имя пока неизвестны) появился на свет еще две недели назад, однако представители СМИ узнали радостную новость лишь сейчас, передает People.

Сами новоиспеченные родители предпочитают не комментировать информацию. Пока 42-летний актер упорно отмалчивается, его 31-летняя подруга регулярно публикует на своей официальной страничке в социальной сети Instagram старые фотографии различных съемок, на которых и в помине нет округлившегося животика. А если и имеется, то тщательно спрятан за свободную одежду или различные предметы.

Тем не менее, в конце марта папарацци приметили Ирину Шейк на одной из продуктовых точек Лос-Анджелеса. Известную модель сопровождала ее мать Ольга. Модель выбрала для прогулки свободное спортивное платье светлого цвета и... меховые тапочки. Завершали образ убранные в небрежный пучок волосы и солнцезащитные очки. В руках Ирина держала покупки. По всей видимости, модель чрезвычайно следит за своим здоровьем, потому что она несла в руках пакеты с клубникой.

Поклонники неоднозначно отнеслись к снимкам. Пока одни фанаты восхищались округлившейся моделью и делали выводы, что совсем скоро Ирина станет матерью, раз ее родительница перебралась к ней в Калифорнию, другие отметили, что Шейк растеряла всю свою прелесть из-за лишнего веса.

Напомним, информация о том, что Ирина Шейк ждет ребенка, появилась после того, как российская модель прошлась в белье по подиуму на шоу Victoria's Secret в конце 2016 года. Несмотря на старательно спрятанную в пеньюар фигуру, Ирине не удалось скрыть сильно округлившийся живот.

@therealpeterlindbergh @voguegermany 🖤🖤

A post shared by irinashayk (@irinashayk) on Apr 6, 2017 at 2:29pm PDT


Wednesday's w/ @intimissimiofficial for @voguerussia🖤📸 @luigiandiango

A post shared by irinashayk (@irinashayk) on Mar 15, 2017 at 4:38am PDT



Dni.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Модель Ирина Шейк родила первенца

Irina Shayk
Известная российская модель Ирина Шейк родила. Манекенщица подарила своему возлюбленному, голливудскому актеру Брэдли Куперу, первенца.

Родиона Газманова обвинили в меркантильности и хамстве

Родиона Газманова обвинили в меркантильности и хамстве
Недавно 35-летний Родион Газманов оказался втянут в крупный скандал. Одна из организаторов благотворительного мероприятия заявила, что певец вел себя с ней по-хамски и оскорблял ее сотрудниц. Исполнитель ответил на обвинения женщины в своем Инстаграме, пишет Woman.

ФОТО, ВИДЕО: Сибирская "куколка" стала сенсацией британских СМИ (8)

ФОТО, ВИДЕО: Сибирская куколка стала сенсацией британских СМИ
Живущая в Новосибирске Юлия Кригер привлекла внимание западных таблоидов кукольной внешностью.

Анжелика Варум поддерживает пьяного мужа

Анжелика Варум поддерживает пьяного мужа
Популярная эстрадная пара посмеялась над ульяновским скандалом. И дала бесплатную наводку журналистам.

Гребенщиков закрутил роман с Толкалиной

фото DELFI
Бессменный лидер группы "Аквариум", 63-летний Борис Гребенщиков провел ночь с известной актрисой Любовью Толкалиной. Журналисты застали пару во время своеобразного свидания в российской глубинке.
Facebook друзья
Rambler's Top100