Мнение читателя: Fusedmarc, наверное, лучшее, что было у "Евровидения"

"Признаюсь, мне не очень нравится их песня Rain of Revolution. Просто не по сердцу мне бэк-вокал в стиле госпел и эти синтетические духовые, звучащие прямо как из песен поп-музыки восьмидесятых. Однако не поймите меня неправильно: Fusedmarc, наверное, лучшее, что было до сих пор на "Евровидении". Их песня очень хороша и была исполнена просто совершенно! Дело в том, что я люблю немного других Fusedmarc: не таких ярких и постоянно улыбающихся, как на сцене "Евровидения", но делающих уникальную, некоммерческую музыку и создающих каждый раз на сцене завораживающую атмосферу. Именно о таких Fusedmarc я и хочу вам рассказать.

Знали ли вы, что Fusedmarc существуют уже несколько лет, являются очень уважаемыми на альтернативной сцене и выступали с многочисленными концертами как в Литве, так и за рубежом? Почему вы об этом ничего не слышали? Наверное потому, что музыку Fusedmarc до сих пор не играли самые популярные радиостанции, их почти не показывали по телевидению. Поскольку такая музыка просто неформат. Но их клипы и концерты можно без труда найти в интернете. Особенно рекомендую снятый с Андрюсом Мамонтовасом клип Sign, концерт на Opus Ore в студии ЛРТ, проект Fusedmarc и Trys keturiose.

Ядро группы - Виктория и Денис. Наверное, вы заметили, что у Виктории впечатляющий голос. В один момент на сцене она спокойна, загадочна, а в другой - уже истерично визглива. Иногда даже дух захватывает, когда случаешь, какие звуки извлекает своим голосом Виктория. И ее энергия на сцене просто достойна зависти.

Кстати и на сцене "Евровидения" она не новичок. Ведь Виктория была первой вокалисткой группы Saulės kliošas, а они несколько лет назад чуть не выиграли отбор на "Евровидение".

Именно благодаря Денису, я и открыл Fusedmarc. Ведь сначала меня заворожила их музыка, которую в основном и создает Денис. Иногда их песни спокойны, мечтательны, как спокойное и долгое путешествие, а иногда шумные, жесткие, приправленные искаженными звуками, зафузованными гитарами и насыщенным басом.

Кстати, на концерта Fusedmarc очень интересно наблюдать за играющим на гитаре Денисом: просто чувствуешь, как он каждым своим движением повторяет ритм музыки и ноты.

Я бы выделил и особый их вкус к стилю: начиная от плакатов концертов, визуализаций, заканчивая их костюмами в ходе выступления.

Конечно, самой яркой здесь также является Виктория, которая для каждого концерта готовит особенный костюм и стиль. Кроме того, Fusedmarc - аудиовизуальная группа, поэтому на их концертах звуку прекрасно вторят и дополняющие музыку изображения.

Могу смело сказать, что качество музыки Fusedmarc, по оригинальности и выступлениям ничем не уступает мировым музыкантам, играющим похожую музыку - Tricky, Massive Attack и UNKLE, которые, кстати, этим летом приедут и в Литву.

Я очень рад, что Fusedmarc решились принять участие в этом конкурсе, что выиграли отбор в Литве, что выступили в Киеве. И абсолютно неважно, что не они не победили. Ведь теперь, когда меня спрашивают, кто моя самая любимая литовская группа, мне не нужно рассказывать, что такие эти Fusedmarc.

Кроме того, я надеюсь, что, благодаря конкурсу, музыку группы для себя открыли больше людей не только в Литве, но и за рубежом. Спасибо, Fusedmarc!".

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