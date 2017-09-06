Мишель Обама перевоплотилась в Бейонсе

Каждая из участниц фотосессии надела черную широкополую шляпу, закрывающую глаза, и заплела волосы в две косы. Получившиеся фотографии были выложены в день рождения певицы 4 сентября на ее официальном сайте. Фото сопровождала надпись "С днем рождения, Бейонсе, от семьи и друзей" и просьба оказывать финансовую помощь пострадавшим от урагана в Хьюстоне.

Beyoncé's family & friends incl. Blue Ivy, Ms. Tina, Michelle Obama & Serena Williams paid tribute to #Formation in honor of her birthday. pic.twitter.com/hUfQWLsAxx— BEYONCÉ LEGION (@Bey_Legion) September 4, 2017

Мишель Обама достаточно давно дружит с Бейонсе. Певица выступала на инаугурационном балу Барака Обамы в 2009 году, а также исполняла гимн США на его инаугурации в 2013 году. В 2011 году Бейонсе и Мишель Обама вместе участвовали в кампании по борьбе с ожирением среди школьников, напоминает CNN.

Песня Formation была выпущена певицей в 2016 году и получила премию Grammy за лучшее музыкальное видео года.