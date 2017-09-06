Мишель Обама перевоплотилась в Бейонсе

Бывшая первая леди США Мишель Обама, теннисистка Серена Уильямс, певицы Келли Роуленд и Мишель Уильямс, а также еще несколько знакомых и родственников певицы Бейонсе, включая ее мать и дочь, поздравили ее с 36-летием, снявшись в образе исполнительницы из клипа на ее песню Formation.
Michelle Obama
© AFP / Scanpix

Каждая из участниц фотосессии надела черную широкополую шляпу, закрывающую глаза, и заплела волосы в две косы. Получившиеся фотографии были выложены в день рождения певицы 4 сентября на ее официальном сайте. Фото сопровождала надпись "С днем рождения, Бейонсе, от семьи и друзей" и просьба оказывать финансовую помощь пострадавшим от урагана в Хьюстоне.

Мишель Обама достаточно давно дружит с Бейонсе. Певица выступала на инаугурационном балу Барака Обамы в 2009 году, а также исполняла гимн США на его инаугурации в 2013 году. В 2011 году Бейонсе и Мишель Обама вместе участвовали в кампании по борьбе с ожирением среди школьников, напоминает CNN.

Песня Formation была выпущена певицей в 2016 году и получила премию Grammy за лучшее музыкальное видео года.

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