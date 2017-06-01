Михалкову и Говорухину запретили въезд на Украину

Об этом говорится в официальном ответе СБУ на запрос активиста общественного движения "Видсич" ("Отпор") Максима Ковбика, копия которого опубликована на странице движения в Facebook.

"По результатам рассмотрения сообщаем, что гражданам РФ, а именно Бабкиной Надежде, Говорухину Станиславу, Задорнову Михаилу, Михалкову Никите, Алферовой Ирине, Панину Алексею, Ярмольнику Леониду СБУ запрещен въезд на территорию Украины, о чем проинформировано Министерство культуры Украины, которое должно учесть это при формировании перечня лиц, которые угрожают национальной безопасности", - отмечается в сообщении.

"Более того, согласно нашим требованиям, СБУ обратилось в Минкульт, который теперь должен внести этих рашистов в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности. Ждем немедленной реакции Министерства культуры Украины! Внесение этих негодяев в черный список позволит наконец убрать их "культурный" продукт c наших экранов", - пишут активисты, обращая внимание, что это первая за долгое время попытка расширить перечень нежелательных персон.

В СБУ подано более 600 заявлений на российских артистов, из которых рассмотрено более 100, и в большинстве случаев нарушений с их стороны в спецслужбе не выявили.

В "Видсиче" выражают сожаление по этому поводу, указывая, что все артисты, на которых написаны заявления, подписали заявление в поддержку политики Владимира Путина в отношении Украины на сайте российского Минкульта, "а некоторые еще и отметились вопиющими антиукраинскими заявлениями и действиями".

В частности, в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности, не были внесены Александр Панкратов-Черный, Геннадий Хазанов, Лолита Милявская и Федор Добронравов, которых в движении "Видсич" считают "верными путинцами".