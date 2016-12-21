Михаилу Барышникову могут дать гражданство Латвии

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rus.DELFI.lv
среда, 21 декабря 2016 г. 18:10
Родившемуся в Латвии известному танцовщику и актеру Михаилу Барышникову могут дать гражданство Латвии, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA неофициальная информация. Это предложение вскоре может быть включено в повестку заседания Сейма страны, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.
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Проект постановления о предоставлении Барышникову латвийского гражданства в Сейм подадут несколько депутатов, сообщил агентству LETA председатель комиссии по гражданству Илмар Латковскис.

Барышников в письме выразил удовлетворение тем, что такая возможность рассматривается, и подтвердил свое желание получить гражданство Латвии.

В соответствии в процедурой присвоения гражданства за особые заслуги перед Латвией, на получение необходимой информации от Управления по делам гражданства и миграции может потребоваться месяц, поэтому принятие постановления о присвоении гражданства в Сейме может занять в общей сложности полтора-два месяца, добавил Латковскис.

Согласно действующему законодательству, если в парламент подано предложение рассмотреть вопрос о предоставлении гражданства, парламент может передать его в комиссию по гражданству, миграции и сплочению общества. Комиссия подготовит соответствующий проект постановления Сейма и передаст его на голосование в парламенте.

Барышников является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство.

Барышников учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет — в Ленинградском хореографическом училище им. Вагановой. В 1974 году во время гастролей Барышников остался в Канаде, а затем эмигрировал в США, где стал популярным артистом, выступал на самых знаменитых балетных сценах и снимался в кино.

В 2015 году Барышников играл в спектакле известного латышского режиссера Алвиса Херманиса "Бродский/Барышников" в Новом Рижском театре, а в 2016 году на сцене Латвийской национальной оперы и балета состоялась премьера его моноспектакля "Письмо человеку".

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