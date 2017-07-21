Михаил Задорнов не хочет говорить о своем здоровье

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SHOWTIME!
пятница, 21 июля 2017 г. 16:06
21 июля сатирик Михаил Задорнов отмечает 69-летие. Накануне дня рождения он согласился на небольшое интервью с "Комсомольской правдой", однако на вопросы о здоровье отвечать отказался.
© RIA/Scanpix

С тех пор как писателю диагностировали опухоль мозга он перестал общаться с прессой, на все вопросы отвечали его представители, какая-то информация поступала из близкого окружения Задорнова. Так, например, недавно стало известно, что после курса лечения в Германии он отправился на реабилитацию в одну из российских клиник. По словам пресс-атташе Задорнова Елены Заварзиной, слухи об ухудшении состояния сатирика не соответствуют действительности.

Один из друзей сатирика, пожелавший сохранить свое имя в тайне, сообщил "КП", что Задорнов собирается в шаманскую деревню на Алтай. "Он рассчитывает, что ему помогут чистый горный воздух, травы, медитации, звуки шаманских бубнов", - цитирует слова своего источника издание.

Накануне своего дня рождения Задорнов сделал исключение для "КП", ответив на некоторые вопросы. Письменно. Правда, о состоянии здоровья он говорить не хочет. Но поделился тем, как идет работа над фильмом, над которым работает его команда - "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка". По его словам, снято уже две трети фильма. "А мое дело прямо сейчас - восстанавливаться, чем я и занимаюсь", - резюмировал Задорнов.

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