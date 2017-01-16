Менеджеры Джонни Деппа похитили у него 28 миллионов долларов

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Gazeta.ru
понедельник, 16 января 2017 г. 10:11
Американский актер Джонни Депп подал в суд на своих менеджеров, которые за 17 лет сотрудничества присвоили себе $28 млн, заработанных звездой Голливуда, пишет The Hollywood Reporter.
© Scanpix

Согласно сведениям адвокатов Деппа, управленцы, работавшие с Деппом с 1999 по 2016 год и помогавшие ему в решении финансовых и налоговых вопросов, незаконно присвоили себе до $28 млн.

"Господин Депп является одним из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров в мире. Но он же является и жертвой грубого нарушения правил поведения со стороны своих менеджеров, которые получили десятки миллионов долларов гонорара якобы на основании устного договора, а на деле за его счет", — говорится в заявлении юристов.

По словам Джонни Деппа, помимо хищения его денежного имущества менеджеры также вели некорректную политику уплаты налогов и штрафов, так как в результате их действий были утрачены еще $5,6 млн. Также порядка $10 млн Деппа менеджеры перевели на счета третьих лиц без разрешения актера.

Отмечается, что в 2016 году Депп сменил своих помощников на новых, а также нанял адвокатов для выяснения степени злоупотребления менеджеров своим положением.

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