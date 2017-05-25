Мелания Трамп — первый католик в Белом доме со времен Кеннеди

Первая леди США Мелания Трамп оказалась первым приверженцем Римско-католической церкви в Белом доме со времен президента Джона Кеннеди и его жены Жаклин, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Daily Mail.
Эту информацию изданию подтвердила пресс-секретарь супруги американского президента подтвердила. Также сообщается, что в Ватикане папа Римский Франциск благословил для первой леди США розарий (традиционные католические четки).
Когда именно супруга главы государства стала католичкой, неизвестно, отмечает издание. Ее муж, президент США Дональд Трамп — пресвитерианец. Они поженились в Епископальной церкви во Флориде.