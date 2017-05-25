Мелания Трамп — первый католик в Белом доме со времен Кеннеди

SHOWTIME!
четверг, 25 мая 2017 г. 20:00
Первая леди США Мелания Трамп оказалась первым приверженцем Римско-католической церкви в Белом доме со времен президента Джона Кеннеди и его жены Жаклин, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Daily Mail.
© Reuters / Scanpix

Эту информацию изданию подтвердила пресс-секретарь супруги американского президента подтвердила. Также сообщается, что в Ватикане папа Римский Франциск благословил для первой леди США розарий (традиционные католические четки).

Когда именно супруга главы государства стала католичкой, неизвестно, отмечает издание. Ее муж, президент США Дональд Трамп — пресвитерианец. Они поженились в Епископальной церкви во Флориде.

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Мелания Трамп — первый католик в Белом доме со времен Кеннеди

Мелания Трамп — первый католик в Белом доме со времен Кеннеди
Первая леди США Мелания Трамп оказалась первым приверженцем Римско-католической церкви в Белом доме со времен президента Джона Кеннеди и его жены Жаклин, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Мама Владислава Галкина скончалась после тяжелой болезни (2)

Кадр Первого канала
“СтарХиту” стало известно, что 23 мая мама известного актера Владислава Галкина Елена Демидова ушла из жизни. Как оказалось, 70-летняя женщина скончалась ранним утром во вторник. Это подтвердили друзья Елены Петровны в соцсети. “Сегодня в четыре утра умерла Елена Петровна Демидова, моя близкая подруга, потрясающая женщина, мама Влада Галкина!” — написала приятельница в Сети.

ВИДЕО: финальный трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" (1)

ВИДЕО: финальный трейлер фильма Валериан и город тысячи планет
Вышел финальный трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" французского режиссера Люка Бессона.

ВИДЕО: Первый трейлер седьмого сезона "Игры престолов"

ВИДЕО: Первый трейлер седьмого сезона Игры престолов
Создатели сериала "Игра престолов" опубликовали в Сети первый официальный трейлер седьмого сезона.

ФОТО: 51-летняя жена Игоря Крутого вышла в свет в прозрачном платье (3)

ФОТО: 51-летняя жена Игоря Крутого вышла в свет в прозрачном платье
Супруга Игоря Крутого — в отличной форме. Именно поэтому Ольга в 51 год может себе позволить выйти в свет в откровенном прозрачном наряде, что она и сделала на днях. Ее появление вызвало настоящий фурор, пишет “7 дней”.
Facebook друзья
Rambler's Top100