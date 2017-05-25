Когда именно супруга главы государства стала католичкой, неизвестно, отмечает издание. Ее муж, президент США Дональд Трамп — пресвитерианец. Они поженились в Епископальной церкви во Флориде.

Эту информацию изданию подтвердила пресс-секретарь супруги американского президента подтвердила. Также сообщается, что в Ватикане папа Римский Франциск благословил для первой леди США розарий (традиционные католические четки).

Мелания Трамп — первый католик в Белом доме со времен Кеннеди

Мелания Трамп — первый католик в Белом доме со времен Кеннеди Первая леди США Мелания Трамп оказалась первым приверженцем Римско-католической церкви в Белом доме со времен президента Джона Кеннеди и его жены Жаклин, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Мама Владислава Галкина скончалась после тяжелой болезни “СтарХиту” стало известно, что 23 мая мама известного актера Владислава Галкина Елена Демидова ушла из жизни. Как оказалось, 70-летняя женщина скончалась ранним утром во вторник. Это подтвердили друзья Елены Петровны в соцсети. “Сегодня в четыре утра умерла Елена Петровна Демидова, моя близкая подруга, потрясающая женщина, мама Влада Галкина!” — написала приятельница в Сети.